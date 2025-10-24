5 thực phẩm giàu canxi giúp ngủ ngon

Canxi có trong sữa, rau xanh, hạnh nhân, cá, đậu nành hỗ trợ điều hòa dẫn truyền thần kinh, ổn định hoạt động của não bộ, giúp giấc ngủ sâu, giảm mộng mị.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết canxi giúp não bộ sử dụng tryptophan để tổng hợp hormone melatonin quyết định chu kỳ ngủ - thức của cơ thể. Thiếu canxi khiến giấc ngủ chập chờn, dễ gặp ác mộng hoặc tỉnh giấc giữa đêm. Người trưởng thành cần bổ sung khoảng 800-1.000 mg canxi mỗi ngày, thông qua chế độ ăn đa dạng, kết hợp phơi nắng hợp lý và luyện tập thể dục nhẹ để tăng hấp thu.

Sữa và các chế phẩm từ sữa

Sữa tươi, sữa chua, phô mai giàu canxi, tryptophan giúp cơ thể thư giãn, dễ ngủ hơn. Uống một ly sữa ấm không đường trước khi đi ngủ khoảng 30 phút có thể giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ sâu.

Cá mòi và cá hồi

Hai loại cá này giàu canxi tự nhiên, kèm vitamin D, omega-3 - bộ ba dưỡng chất giúp củng cố xương, cải thiện tuần hoàn máu não, giảm viêm thần kinh. Cá mòi ăn cả xương hoặc cá hồi nướng, hấp là lựa chọn tốt để bổ sung canxi mà không gây béo.

Nên ăn cá hồi 2-3 lần mỗi tuần (khoảng 80-100 g mỗi lần) hỗ trợ giấc ngủ sâu. Ảnh được tạo bởi AI

Rau xanh đậm

Cải bó xôi, cải xoăn, cải thìa chứa nhiều canxi cùng magie - hai khoáng chất giúp thư giãn cơ, điều hòa nhịp tim, hỗ trợ giấc ngủ. Nên luộc hoặc xào nhẹ để tránh mất dưỡng chất.

Hạnh nhân và mè (vừng)

Khoảng 30 g hạnh nhân cung cấp gần 80 mg canxi, đồng thời chứa magie và chất béo tốt có tác dụng giảm stress. Mè rang rắc lên cơm, cháo hoặc sữa chua cũng là cách bổ sung canxi tự nhiên, dễ hấp thu.

Đậu hũ và chế phẩm từ đậu nành

Đậu hũ, sữa đậu nành, đậu nành lên men giúp bổ sung canxi, protein thực vật, isoflavone - hợp chất có tác dụng cân bằng hormone, hỗ trợ giấc ngủ ổn định.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến nghị ngoài việc bổ sung thực phẩm giàu canxi, cần hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ, duy trì giờ ngủ cố định, tạo không gian yên tĩnh để não thư giãn, có giấc ngủ sâu. Bổ sung tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) cũng tăng cường máu lên não, chống gốc tự do, tăng kết nối thần kinh, cải thiện giấc ngủ tốt.

Người bị mất ngủ kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, tinh thần nên đến khoa thần kinh để được xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp. Hiện nay, kỹ thuật đo đa ký giấc ngủ là phương pháp hiện đại, không xâm lấn giúp đánh giá chất lượng giấc ngủ, phát hiện sớm rối loạn giấc ngủ phổ biến. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ, dùng sóng điện từ tác động vào vùng não chức năng liên quan, giúp điều trị mất ngủ, đau nửa đầu, rối loạn lo âu.

Trọng Nghĩa