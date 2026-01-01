5 thực phẩm dễ gây đau đầu ngày lễ

Thực phẩm chế biến sẵn, rượu bia, đường tinh luyện, chất béo chuyển hóa và thiếu nước có thể kích hoạt cơn đau đầu trong những ngày lễ ăn uống thất thường.

Đau đầu là triệu chứng thần kinh phổ biến trong dịp lễ, thường biểu hiện đau âm ỉ, nặng đầu, căng tức vùng trán - thái dương hoặc đau kiểu mạch đập. Nguyên nhân không chỉ do thiếu ngủ, căng thẳng mà còn liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống nhiều ngày liền.

Theo BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nhiều món ăn ngày lễ có thể ảnh hưởng đến dẫn truyền thần kinh, tuần hoàn não hoặc cân bằng nước - điện giải, từ đó làm khởi phát hoặc nặng hơn cơn đau đầu, nhất là ở người có cơ địa nhạy cảm.

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, lạp xưởng, jambon thường chứa nitrat và nitrit - các chất bảo quản có khả năng làm giãn mạch máu não. Ở một số người nhạy cảm, sự giãn mạch này có thể kích hoạt cơn đau đầu hoặc migraine, nhất là khi ăn với lượng nhiều trong các bữa tiệc liên tiếp ngày lễ.

Rượu bia và đồ uống có cồn là yếu tố thường gặp nhất gây đau đầu ngày lễ. Cồn làm giãn mạch máu não đồng thời gây mất nước và rối loạn điện giải khiến não nhạy cảm hơn với đau. Một số loại rượu vang, bia sẫm màu còn chứa các amin sinh học có thể kích hoạt cơn đau đầu ở người dễ bị migraine.

Bánh kẹo, nước ngọt làm đường huyết tăng nhanh rồi giảm mạnh khiến não thiếu nguồn năng lượng ổn định. Sự dao động này dễ gây đau đầu, choáng váng, giảm tập trung, đặc biệt khi ăn ngọt thay bữa chính hoặc ăn nhiều lần trong ngày.

Thực phẩm chế biến sẵn có thể kích hoạt cơn đau đầu hoặc migraine. Ảnh được tạo bởi AI

Thực phẩm chiên rán, nhiều chất béo chuyển hóa như gà rán, khoai chiên, bánh snack làm chậm tiêu hóa và tăng phản ứng viêm trong cơ thể. Quá trình viêm và rối loạn chuyển hóa sau bữa ăn nhiều dầu mỡ có thể ảnh hưởng tuần hoàn não, gây cảm giác nặng đầu, mệt mỏi kéo dài.

Các món ăn mặn như khô, mắm, đồ nướng, đồ hộp nếu ăn nhiều trong ngày lễ mà không uống đủ nước dễ gây mất cân bằng natri. Tình trạng này làm tăng áp lực thẩm thấu trong máu, gây đau đầu, khô miệng, chóng mặt, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Để hạn chế đau đầu trong dịp lễ, bác sĩ Yến Thủy khuyên mọi người nên ăn uống điều độ, không bỏ bữa, hạn chế rượu bia, đồ ngọt và mặn. Uống đủ nước và ưu tiên thực phẩm tươi, giàu magie và vitamin B (rau xanh, hạt, cá) giúp ổn định thần kinh và tuần hoàn não. Một số tinh chất thiên nhiên như blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) có thể tăng cường máu lên não, cải thiện kết nối thần kinh, giảm đau đầu và mất ngủ.

Những người đau đầu kéo dài, tái diễn nhiều ngày hoặc kèm buồn nôn, rối loạn thị giác, tê yếu tay chân nên khám chuyên khoa Thần kinh để xác định nguyên nhân, không tự ý dùng thuốc giảm đau. Bác sĩ khám, xem xét tiền sử bệnh lý, lối sống và có thể chỉ định các xét nghiệm, chụp chiếu để loại trừ nguyên nhân nguy hiểm. Tùy trường hợp, điều trị có thể kết hợp thuốc, điều chỉnh lối sống - dinh dưỡng và các phương pháp không xâm lấn như kích thích từ trường xuyên sọ.

Trọng Nghĩa