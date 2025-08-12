5 thói quen nên làm mỗi ngày để bảo vệ não

Hạn chế mang việc về nhà, giới hạn dùng mạng xã hội, thực hành chánh niệm mỗi ngày, góp phần hạn chế áp lực cho não, phòng suy giảm nhận thức.

Não có nhiều chức năng quan trọng như xử lý thông tin, đưa ra quyết định, ghi lại và lưu trữ các ký ức. Não bộ điều khiển các chuyển động như cầm nắm, vận động phức tạp như chơi thể thao, điều khiển các giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, kiểm soát các chức năng cơ thể như điều chỉnh nhịp tim, hô hấp, tiêu hóa... Một số thói quen dưới đây hỗ trợ cải thiện chức năng não.

Hạn chế mang việc về nhà

Làm việc căng thẳng, quá tải gây áp lực lên não và trí nhớ, ảnh hưởng năng suất làm việc và khả năng tập trung. Căng thẳng kéo dài còn ảnh hưởng đến chức năng điều hành não, hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống. Thay vì làm nhiều việc cùng lúc và mang việc về nhà, bạn nên sắp xếp cân đối thời gian để não có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi khi làm việc nên để não nghỉ ngơi 10-15 phút sau khoảng 1-2 giờ. Khoảng nghỉ giải lao ngắn này giúp duy trì sự tập trung.

Kiểm soát thời gian sử dụng mạng xã hội

Các nền tảng mạng xã hội hỗ trợ nhiều cho học tập, làm việc, giải trí. Song phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại, máy tính làm tăng cảm giác lo lắng và trầm cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất học tập, công việc. Người trưởng thành nên kiểm soát thời gian sử dụng mạng xã hội để bảo vệ não. Cụ thể, đặt giới hạn thời gian sử dụng hàng ngày khoảng 30-60 phút, sau 21h không dùng thiết bị xã hội, tuân thủ giới hạn thời gian. Tắt thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội vào buổi tối để bớt mất tập trung.

Thực hành chánh niệm

Thực hành chánh niệm thường xuyên giúp rèn luyện não bộ, góp phần giảm căng thẳng và cải thiện chức năng nhận thức như trí nhớ và sự chú ý. Các hoạt động này còn làm tăng mật độ chất xám ở các vùng não chịu trách nhiệm về học tập, trí nhớ và điều hòa cảm xúc.

Một số hoạt động chánh niệm 10-15 phút mỗi ngày có thể ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa não. Tập trung vào hơi thở, hít vào bằng mũi trong vòng 4 nhịp, nín thở một lúc và thở ra bằng miệng trong vòng 4 nhịp. Đi bộ chánh niệm bằng cách tập trung vào cảnh vật, âm thanh và cảm giác xung quanh để thư giãn đầu óc. Thưởng thức thức ăn, dành thời gian nhai chậm và chú ý đến hương vị, mùi thơm và kết cấu cũng là cách thư giãn, có lợi cho não.

Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để duy trì sức khỏe não bộ. Tập thể dục hỗ trợ tăng cường lưu lượng máu lên não, cung cấp oxy và chất dinh dưỡng thiết yếu, đồng thời tăng tính dẻo dai của não, khả năng thích nghi và phát triển. Vận động còn làm giảm nồng độ cortisol, một loại hormone gây căng thẳng.

Người trưởng thành nên đặt mục tiêu tập thể dục vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần hoặc 30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày một tuần. Các bài tập như đi bộ nhanh, bơi lội, đạp xe hoặc tập kháng lực (như nâng tạ) giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe nhận thức.

Thúc đẩy các kết nối xã hội trực tiếp

Trò chuyện vui vẻ, giao lưu có thể kết nối cảm xúc, bớt cảm giác cô lập, từ đó có thể cải thiện trí nhớ và phòng suy giảm nhận thức do tuổi tác. Hãy dành thời gian ở ngoài trời để hạn chế tác động từ thiết bị điện tử, ngăn ngừa thoái hóa não và nhận thức tốt hơn. Dành 30 phút trong môi trường thiên nhiên cũng có tác dụng tốt cho não, tâm trạng tích cực.

Anh Chi (Theo Health, WebMD)