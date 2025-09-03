5 thói quen hàng ngày âm thầm hại mắt

Xem thiết bị điện tử liên tục, thường xuyên dụi mắt, không đeo kính chống tia UV khi ra ngoài có thể khiến mắt khô, giảm thị lực.

Xem thiết bị điện tử liên tục

Thói quen xem điện thoại di động, máy tính hoặc tivi hàng giờ liền có thể gây hại mắt về lâu dài. Tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị này có thể gây khô, mỏi, mờ mắt và đau đầu. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ bằng cách làm gián đoạn quá trình sản xuất melatonin.

Áp dụng quy tắc 20-20-20 có thể phòng tránh mỏi mắt do sử dụng thiết bị quá nhiều. Hãy nghỉ ngơi sau mỗi 20 phút sử dụng màn hình, nhìn vào một vật cách xa 20 feet (khoảng 6 mét) trong ít nhất 20 giây. Điều chỉnh độ sáng màn hình và giữ tư thế phù hợp cũng hỗ trợ giảm mỏi mắt.

Dụi mắt thường xuyên

Thói quen đơn giản này có thể gây hại nhiều hơn là giúp mắt dễ chịu hơn. Dụi mắt có thể giảm ngứa mắt nhưng có nguy cơ làm tổn thương các mạch máu mỏng manh. Nó cũng có thể gây ra quầng thâm, đỏ mắt, có khả năng trầm trọng thêm các tình trạng như giác mạc hình chóp (giác mạc mỏng dần theo thời gian). Đưa tay bẩn lên dụi mắt làm tăng nguy cơ lây truyền vi khuẩn hoặc virus nhiễm trùng mắt. Thay vì dụi mắt, mỗi người nên sử dụng thuốc nhỏ mắt bôi trơn hoặc chườm lạnh để làm dịu đôi mắt an toàn.

Không đeo kính râm khi ra ngoài nắng

Tia cực tím (UV) từ ánh sáng mặt trời gây hại cho da và có khả năng gây ra các tổn thương mắt lâu dài như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, ung thư mắt. Mỗi người nên luôn đeo kính râm khi ra ngoài ngay cả trong những ngày nhiều mây, để ngăn tia UV xâm nhập gây hại cho mắt.

Thiếu ngủ

Thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thể chất mà còn ảnh hưởng đến mắt về lâu dài. Thói quen này có thể gây khô mắt, co giật, mờ mắt và tăng nhạy cảm với ánh sáng. Về lâu dài, nó cũng góp phần gây ra các bệnh lý nghiêm trọng về mắt như bệnh tăng nhãn áp. Người có thói quen ngủ kém, ít ngủ có nguy cơ mắc các bệnh lý thị lực cao hơn. Người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi đêm để mắt được nghỉ ngơi và phục hồi tốt hơn.

Không khám mắt định kỳ

Nhiều người thường xem nhẹ việc khám mắt nên thường bỏ qua kiểm tra mắt định kỳ. Nhiều bệnh về mắt chỉ được phát hiện ở giai đoạn đã bị tổn thương nặng. Một số bệnh lý như tăng nhãn áp, bệnh võng mạc tiểu đường hoặc thoái hóa điểm vàng thường tiến triển âm thầm mà không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi thị lực suy giảm nhiều.

Để mắt khỏe mạnh và phát hiện sớm bệnh lý, người lớn nên khám mắt 1-2 năm một lần, tùy thuộc vào độ tuổi và các yếu tố nguy cơ. Phát hiện sớm có thể điều trị kịp thời và bảo vệ thị lực.

Bảo Bảo (Theo Times of India)