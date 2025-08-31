Nguyên nhân gây ngứa mắt

Ngứa mắt có thể do khô mắt hay nhiều tình trạng bệnh lý như dị ứng chất kích ứng từ môi trường và nhiễm trùng.

Ngứa mắt nghiêm trọng gây khó chịu và ảnh hưởng đến đọc, nhìn và điều tiết mắt. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến.

Viêm giác mạc kết mạc mùa xuân

Bệnh xảy ra khi lớp màng bao phủ phía trước mắt bị viêm. Tình trạng này thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ với các triệu chứng như xuất hiện các nốt sần cứng, lồi lên, giống như đá cuội ở mí mắt trên. Bệnh thường gặp theo mùa nhưng có một số người bị viêm kết mạc mùa xuân quanh năm. Trường hợp nặng có thể bị loét giác mạc, gây sẹo.

Viêm kết mạc dị ứng

Viêm kết mạc dị ứng xảy ra khi lớp màng bên trong bao phủ mắt bị kích ứng bởi các tác nhân bên ngoài như phấn hoa, nấm mốc, cỏ dại, lông thú cưng, mạt bụi... Mỹ phẩm trang điểm, kem dưỡng da hoặc dung dịch rửa kính áp tròng hay sử dụng các chất kích ứng khác quanh mắt cũng có thể gây ngứa, dị ứng.

Hội chứng thị giác màn hình

Dùng máy tính hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác nhiều giờ mỗi ngày có thể gây ngứa, mỏi và khô. Thông thường, một người có xu hướng chớp mắt 18-22 lần mỗi phút nhằm giữ cho mắt được bôi trơn tốt. Tuy nhiên, khi dùng thiết bị điện tử, tần suất này có thể giảm xuống khoảng 3-7 lần mỗi phút. Điều này gây căng thẳng cho mắt và dẫn đến hội chứng thị giác màn hình (CVS) hay còn gọi là mỏi mắt kỹ thuật số. Hội chứng thị giác màn hình là một nhóm các triệu chứng liên quan đến mắt như chảy nước mắt, mắt khô, ngứa, đỏ, mờ hoặc nhìn đôi, nhạy cảm với ánh sáng...

Hội chứng khô mắt

Khô mắt xảy ra khi mắt không sản xuất đủ nước mắt hoặc khô quá nhanh. Thiếu chất bôi trơn và độ ẩm trên bề mặt mắt gây kích ứng, ngứa và khó chịu. Thiếu hụt vitamin A và axit béo omega-3 cũng có thể làm tăng nguy cơ khô mắt. Các triệu chứng của khô mắt có thể bao gồm cộm, giác cay, nóng rát trong mắt, nhạy cảm hơn với bụi hoặc các hạt lơ lửng trong không khí.

Rối loạn chức năng tuyến meibomius

Tuyến meibomius nằm ở mí mắt trên và dưới, chịu trách nhiệm tiết dầu. Khi các tuyến này bị tắc nghẽn hoặc phát triển bất thường, nước do mắt tiết ra sẽ không chứa đủ lượng dầu cần thiết để duy trì độ ẩm gây ngứa.

Viêm kết mạc do kính áp tròng

Người đeo kính áp tròng có nguy cơ bị nhiễm trùng do vệ sinh mắt không đúng cách. Ngoài cảm giác ngứa, đôi khi nhiễm trùng còn khiến giác mạc bị tổn thương, hình thành sẹo.

Viêm kết mạc nhú

Tình trạng mắt này thường liên quan đến phản ứng dị ứng và có thể biểu hiện dưới dạng các nốt sần lớn dưới mí mắt. Viêm giác mạc dị ứng, sử dụng kính áp tròng, lạm dụng nước mắt nhân tạo, viêm kết mạc nhiễm trùng là nguyên nhân gây bệnh.

Bảo Bảo (Theo Health, Medical News Today)