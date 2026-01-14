5 thói quen giúp phụ nữ bảo vệ sức khỏe

Khám sức khỏe định kỳ, tập yoga, chăm sóc sức khỏe đường ruột giúp phụ nữ cân bằng nội tiết tố, tăng cường sức khỏe tổng thể, tinh thần thoải mái.

Khám sức khỏe định kỳ

Nhiều phụ nữ thường bị mệt mỏi, thay đổi tâm trạng, thiếu năng lượng, rụng tóc, chu kỳ kinh nguyệt không đều. Đây có thể là dấu hiệu thiếu hụt hoặc mất cân bằng chất dinh dưỡng. Khám sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm máu giúp nhận biết thiếu sắt, vitamin B12 và D, các vấn đề về tuyến giáp. Từ kết quả xét nghiệm, bác sĩ có thể tư vấn cho phái đẹp điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp.

Tập yoga

Yoga là hình thức vận động nhẹ nhàng giúp phụ nữ cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Các động tác kết hợp với hít thở sâu có thể giải tỏa căng thẳng, giảm áp lực lên cột sống và cơ bắp, tăng độ linh hoạt. Những tư thế thư giãn như gác chân lên tường hay tư thế cây cầu còn hỗ trợ thả lỏng toàn thân, mang lại cảm giác dễ chịu và phục hồi năng lượng.

Cân bằng hormone

Hormone chi phối tâm trạng, làn da, giấc ngủ, cân nặng và khả năng sinh sản. Để duy trì sự cân bằng nội tiết, phụ nữ nên bắt đầu từ lối sống khoa học như ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và kiểm soát căng thẳng.

Chế độ ăn ổn định đường huyết cũng rất quan trọng, bởi đường huyết tăng đột ngột có thể làm rối loạn insulin và kéo theo mất cân bằng hormone. Mỗi bữa ăn nên kết hợp tinh bột với protein và chất béo lành mạnh để cơ thể hấp thu ổn định hơn. Các vi chất như magiê, vitamin nhóm B, omega-3 và kẽm đóng vai trò thiết yếu đối với hệ nội tiết. Ưu tiên thực phẩm nguyên chất, giàu dinh dưỡng thay cho đồ chế biến sẵn.

Nên hạn chế tiếp xúc với các chất gây rối loạn nội tiết có trong mỹ phẩm, đồ nhựa dùng hằng ngày. Việc lựa chọn sản phẩm an toàn, ít hóa chất không chỉ bảo vệ hormone mà còn có lợi cho sức khỏe lâu dài.

Chăm sóc đường ruột

Hệ tiêu hóa kém có thể gây đầy hơi, ảnh hưởng đến tâm trạng, giấc ngủ, làn da và chu kỳ kinh nguyệt. Phụ nữ nên bắt đầu cải thiện từ chế độ ăn uống như hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường và quá mặn, tăng cường chất xơ cũng như thực phẩm lên men.

Nhai kỹ làm giảm gánh nặng cho dạ dày, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng hiệu quả. Khi tiêu hóa ổn định, nội tiết tố dễ duy trì cân bằng và tinh thần cũng thoải mái hơn. Phần lớn serotonin (hormone tạo cảm giác dễ chịu) được sản sinh tại ruột.

Điều chỉnh nhịp sinh học

Cơ thể vận hành theo nhịp sinh học tự nhiên. Phụ nữ nên tiếp xúc ánh nắng buổi sáng để báo hiệu cho não bộ bắt đầu trạng thái tỉnh táo. Vào buổi tối, hãy hạn chế dùng màn hình trước khi ngủ 30-60 phút để cơ thể sản sinh melatonin. Ăn tối sớm giúp hệ tiêu hóa nghỉ ngơi, tạo điều kiện cho giấc ngủ sâu và ổn định hơn.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)