5 thói quen giúp người tiểu đường bảo vệ thận

Ăn thực phẩm giàu omega-3, uống đủ nước, giảm muối góp phần kiểm soát đường huyết, tránh tác động tiêu cực đến thận.

Thận là cơ quan lọc chất thải, duy trì cân bằng hóa học và huyết áp của cơ thể. Bệnh thận và tiểu đường có mối liên hệ với nhau. Lượng đường trong máu cao do bệnh tiểu đường có thể làm hỏng hệ thống lọc của thận, khiến thận khó loại bỏ độc tố hơn. Để bảo vệ thận khỏe, người tiểu đường cần duy trì lượng đường trong máu và huyết áp ở mức ổn định thông qua dùng thuốc và thay đổi lối sống.

Những thói quen dưới đây có thể giúp người tiểu đường tăng cường sức khỏe thận, giảm nguy cơ biến chứng.

Ăn rau quả

Chế độ ăn uống nhiều rau quả có thể bảo vệ thận bằng cách tiết chế sản xuất axit, làm giảm nguy cơ tổn thương thận và nhiễm toan chuyển hóa. Đây là tình trạng cơ thể sản xuất quá nhiều axit hoặc không thể bài tiết đủ axit. Lượng axit dư thừa gây ra các triệu chứng nguy hiểm như thở nhanh, mệt mỏi, lú lẫn. Người tiểu đường nên ưu tiên trái cây có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất chống oxy hóa và vitamin như táo, mận, dâu tây, nho. Hạn chế trái cây nhiều kali như chuối vì ảnh hưởng không tốt cho thận.

Bổ sung thực phẩm giàu omega-3

Cá hồi, cá trích và các loại dầu cá, cá béo đều giàu axit béo omega-3, góp phần kháng viêm mạnh, hỗ trợ giảm nguy cơ gây tổn thương các mạch máu ở thận, tăng cường sức khỏe thận. Hạt óc chó, hạt lanh cũng giàu axit béo có lợi này. Những thực phẩm này có chỉ số đường huyết thấp, không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu sau ăn.

Giảm muối

Muối vốn chứa natri, rất cần thiết cho sự cân bằng dịch trong cơ thể, nhưng ăn quá nhiều muối có thể ảnh hưởng đến hệ thống lọc tự nhiên của thận. Khi nạp quá nhiều natri, thận phải làm việc quá sức để đào thải những chất không cần thiết, làm tăng nguy cơ biến chứng thận ở người tiểu đường. Người tiểu đường ăn nhiều muối dễ làm tăng lượng natri trong cơ thể, tăng thể tích máu, tăng cảm giác thèm ăn, dẫn đến khó kiểm soát đường huyết và cân nặng.

Tập thể dục thường xuyên

Vận động đều đặn 30-50 phút mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có kiểm soát đường huyết, huyết áp, giảm nguy cơ thừa cân, béo phì. Tập luyện aerobic và sức bền thường xuyên làm giảm nồng độ các chất gây viêm trong máu, tăng cường hiệu suất chức năng thận, cải thiện sức khỏe tim mạch.

Vận động còn kích thích sản xuất hormone hạnh phúc, kiểm soát triệu chứng trầm cảm và lo âu, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đây là các yếu tố liên quan mật thiết đến lượng đường trong máu, tăng cường sức khỏe thận.

Uống đủ nước

Khi lượng đường trong máu cao, thận phải hoạt động nhiều hơn để lọc và loại bỏ glucose dư thừa qua nước tiểu. Uống đủ 2-2,25 lít nước mỗi ngày hỗ trợ quá trình này đồng thời ngăn ngừa mất nước gây tăng đường huyết. Người tiểu đường nên uống đủ nước để làm loãng máu, giảm áp lực lên hệ tuần hoàn và giảm viêm, tăng cường năng lượng.

Anh Chi (Theo EveryDay Health, WebMD)