5 thói quen giảm nguy cơ đau tim

Ăn thực phẩm giàu omega-3, đi bộ 10 phút sau bữa ăn, ngủ đủ giấc, kiểm tra mỡ máu và huyết áp định kỳ giúp bảo vệ tim.

Đi bộ ngắn sau mỗi bữa ăn

Đi bộ 10-15 phút sau bữa ăn giúp kiểm soát tăng đường huyết, nhờ đó hạn chế áp lực lên tim, cải thiện lưu thông máu và viêm mạn tính. Thói quen này cũng mang lại cảm giác thư giãn tinh thần.

Bổ sung các thực phẩm giàu omega-3

Nên bổ sung thực phẩm giàu omega-3 tự nhiên như hạt lanh, hạt chia, hạt óc chó và các loại cá hồi, cá thu. Omega-3 giúp giảm triglyceride (chất béo trung tính), có thể ngăn mảng bám động mạch. Nên ăn các thực phẩm này khoảng 3 lần mỗi tuần để bảo vệ tim mạch.

Ngủ đủ giấc

Ngủ không đủ giấc gây mệt mỏi và âm thầm tác động xấu đến tim. Người thường xuyên ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ đau tim và đột quỵ cao hơn. Giấc ngủ sâu hỗ trợ hạ huyết áp tự nhiên vào ban đêm, cho phép các động mạch nghỉ ngơi. Thiết lập giờ đi ngủ cố định, giữ phòng tối và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ. Người trưởng thành nên ngủ 7-8 giờ mỗi ngày, trong khi thanh thiếu niên cần 8-10 giờ để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm

Nhiều bệnh tim mạch phát triển âm thầm trong nhiều năm trước khi có triệu chứng. Các xét nghiệm đơn giản như đo mỡ máu, đường huyết và huyết áp có thể phát hiện sớm nguy cơ. Tùy vào tuổi và tiền sử gia đình, mỗi người nên thực hiện các xét nghiệm này 1-2 lần mỗi năm.

Kiểm soát cân nặng

Duy trì vòng eo và cân nặng hợp lý có thể giảm áp lực lên tim và hỗ trợ chức năng tim mạch, cải thiện sức khỏe tim tổng thể.

Cơn đau tim là cảm giác đau ngực như bị đè ép ở giữa hoặc bên trái, có thể lan lên hàm, vai, lưng, kèm khó thở, buồn nôn hoặc choáng váng. Đây là tình trạng nguy hiểm, cần cấp cứu ngay, khác với đau thắt ngực có thể giảm khi nghỉ ngơi. Nếu cấp cứu muộn, tế bào cơ tim sẽ chết do thiếu oxy, gây tổn thương lan rộng nhanh chóng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)