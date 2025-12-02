5 thói quen ăn uống phòng ung thư đại tràng

Không uống rượu, hạn chế thịt đỏ, bổ sung nhiều chất xơ giúp giảm viêm, duy trì đường ruột khỏe mạnh và phòng ngừa ung thư đại tràng

Không uống rượu

Rượu làm tăng mức độ tiếp xúc của ruột với acetaldehyde (một chất gây ung thư), nguy cơ stress oxy hóa, viêm đại tràng, có thể cản trở hấp thụ dinh dưỡng và khả năng bảo vệ của niêm mạc. Uống rượu thường xuyên ở mức vừa phải cũng có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn

Thịt đỏ, thịt chế biến sẵn chứa sắt heme, nếu ăn nhiều có thể thúc đẩy sự hình thành các hợp chất N-nitroso gây ung thư trong ruột. Các loại thịt chế biến sẵn còn chứa chất bảo quản dễ làm tổn thương niêm mạc ruột.

Ăn nhiều chất xơ

Chất xơ giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn, tạo ra axit béo chuỗi ngắn nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, ổn định đường huyết - những yếu tố giảm nguy cơ ung thư. Thực phẩm như gạo lứt, yến mạch, hạt diêm mạch, bánh mì nguyên cám chứa nhiều chất xơ và các dưỡng chất khác. Mỗi người nên cố gắng ăn khoảng 90 g ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày để đường ruột khỏe.

Đậu lăng, đậu gà, đậu nành giàu chất xơ, protein thực vật. Chúng cũng có flavonoid - hợp chất tự nhiên có thể ngăn chặn sự phát triển của khối u. Thêm thực phẩm này vào súp, salad hoặc món xào để tăng cường sức khỏe.

Ăn nhiều sữa chua

Sữa chua cung cấp các vi khuẩn sống giúp cân bằng hệ sinh vật đường ruột, giảm vi khuẩn có hại, giảm viêm tại chỗ, tăng chức năng hàng rào bảo vệ ruột. Tất cả các cơ chế này đều có khả năng bảo vệ chống lại quá trình gây ung thư đại trực tràng.

Thường xuyên ăn sữa chua tốt cho sức khỏe tiêu hóa. Ảnh: Bùi Thủy

Ăn nhiều thực phẩm giàu canxi

Canxi liên kết với axit mật, axit béo trong đại tràng, làm giảm khả năng gây kích ứng, tổn thương niêm mạc. Chất dinh dưỡng này cũng có thể tác động trực tiếp đến quá trình điều hòa tăng trưởng tế bào ở niêm mạc đại tràng.

Mất cân bằng nội tiết tố, viêm mạn tính là hai yếu tố có thể thúc đẩy ung thư khi cơ thể dư thừa mỡ. Tập thể dục thường xuyên có tác dụng giảm viêm trong cơ thể, tăng cường sức khỏe đường ruột, hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh.

