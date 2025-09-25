5 thay đổi trong chế độ ăn uống giúp phòng bệnh tim

Ăn chay, ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế chất béo chuyển hóa, giảm muối giúp điều hòa huyết áp, tăng cường lưu thông máu, phòng bệnh tim.

Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Song, lối sống lành mạnh có thể góp phần phòng ngừa bệnh. Chế độ ăn uống với nhiều thực phẩm dinh dưỡng hỗ trợ hạ huyết áp, tăng chức năng tim, giảm mảng bám tích tụ.

Ăn nhiều rau củ quả

Ăn nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa, chất béo tốt cho tim. Dinh dưỡng chủ yếu từ thực vật như chế độ ăn Địa Trung Hải có tác dụng làm giảm huyết áp và cholesterol xấu.

Cắt giảm chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa

Thịt đỏ, bơ, phô mai, đồ ăn nhẹ chế biến sẵn, đồ chiên rán đều chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa dễ làm tăng cholesterol. Thay vào đó, mỗi người hãy chọn những chất béo tốt, có trong các loại hạt, quả bơ, dầu ô liu. Omega-3 tốt cho tim mạch vì giúp giảm triglyceride (mỡ máu xấu), cải thiện lưu thông máu, ngăn ngừa cục máu đông, ổn định nhịp tim.

Chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế

Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, hạt diêm mạch, bánh mì nguyên cám giàu chất xơ, giúp giảm cholesterol, hỗ trợ tiêu hóa tốt. Ngũ cốc tinh chế như bánh mì trắng và ngũ cốc có đường thường làm tăng lượng đường trong máu, tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim.

Giảm muối

Ăn quá nhiều muối có thể khiến huyết áp cao thúc đẩy bệnh tim mạch tiến triển. Để theo dõi lượng đường, muối nạp vào cơ thể, mỗi người hãy đọc nhãn thực phẩm, tránh thực phẩm chế biến sẵn, thường xuyên nấu ăn tại nhà.

Ăn thực phẩm giảm viêm, tăng lưu thông máu

Ngoài hạn chế chất béo, muối, đường không lành mạnh, chế độ ăn tốt cho tim tập trung vào những loại thực phẩm nguyên chất, tự nhiên. Nên bổ sung các loại thực phẩm như rau lá xanh, quả mọng, cá béo như cá hồi hoặc cá mòi, tỏi, trà xanh vào bữa ăn. Chúng chứa đầy đủ những chất dinh dưỡng giúp máu lưu thông, giảm viêm, duy trì hoạt động tốt cho tim.

Cùng với chế độ ăn uống cân bằng, hoạt động thể chất thường xuyên là một trong những cách giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các bác sĩ khuyến nghị mỗi người nên tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 30 phút như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội, hầu hết các ngày trong tuần. Tập thể dục có khả năng cải thiện tuần hoàn máu, hạ huyết áp cao, duy trì cân nặng khỏe mạnh, tăng cường cơ tim. Những thói quen đơn giản như đi cầu thang, giãn cơ trong giờ nghỉ giải lao hoặc tập yoga cũng tạo ra sự khác biệt lớn, có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)