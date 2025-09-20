Tắc hẹp ba nhánh động mạch gây nhồi máu cơ tim

Hà NộiÔng Hiểu, 70 tuổi, mệt, khó thở, hơi tức ngực nhẹ, ăn uống kém, đi khám phát hiện nhồi máu cơ tim.

Kiểm tra sức khỏe tổng quát cho ông Hiểu, ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ghi nhận men tim tăng cao, điện tâm đồ bất thường, rối loạn vận động vùng cơ tim, phân suất tống máu (EF) giảm còn 40%, chức năng tim suy giảm rõ rệt. Động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn do huyết khối cấp, hai nhánh còn lại cũng hẹp tới 85%.

"Đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST chênh lên rõ rệt trên điện tâm đồ, cần cấp cứu tái thông mạch", bác sĩ Vũ cho hay, đồng thời tiên lượng trong giai đoạn cấp cứu người bệnh có nguy cơ cao rối loạn nhịp tim, ngừng tim do gánh nặng huyết khối lớn. Can thiệp nhiều nhánh mạch vành cùng lúc làm kéo dài thời gian thủ thuật, trong khi nhồi máu cơ tim cấp thường khiến máu dễ đông, tăng nguy cơ biến chứng nặng. Do đó, êkíp chia quá trình can thiệp thành hai thì để giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh.

Ếkíp can thiệp tái thông nhánh mạch vành giúp người bệnh thoát nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ở thì can thiệp đầu tiên, ông Hiểu được hút huyết khối và đặt stent tái thông nhánh động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn - nguyên nhân trực tiếp gây nhồi máu cơ tim cấp. Tái thông kịp thời giúp hạn chế tổn thương cơ tim lan rộng, bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch.

Sau vài ngày, khi thể trạng và huyết động của bệnh nhân ổn định, êkíp tiếp tục can thiệp thì hai tổn thương còn lại ở các nhánh mạch vành khác. Bác sĩ sử dụng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh để đánh giá mức độ tổn thương, đồng thời chọn bóng nong phù hợp với các đoạn mạch hẹp khít, vôi hóa nặng, tối ưu hiệu quả can thiệp, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Sau hai lần đặt stent, ông Hiểu phục hồi tốt, ăn uống ngon miệng, không còn cảm giác nặng ngực hay khó thở khi vận động, xuất viện sau 5 ngày điều trị. Trước khi ra viện, ông được bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống, vận động phù hợp với tình trạng suy tim, không tập luyện quá sức, chọn quãng đường bằng phẳng, thời gian ngắn. Ông cũng được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, tái khám định kỳ.

Bác sĩ Vũ thăm khám cho người bệnh sau đặt stent. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Vũ cho hay tuổi cao và bệnh tiểu đường là các yếu tố có thể che lấp triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim khiến người bệnh không nhận ra mức độ nguy hiểm. Người từ 40 tuổi trở lên có yếu tố nguy cơ như tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, hút thuốc, ít vận động hoặc tiền sử gia đình bệnh tim... nên chủ động tầm soát tim mạch định kỳ mỗi 6-12 tháng. Những biểu hiện tưởng chừng nhẹ ở người cao tuổi như mệt mỏi khác thường, tức ngực nhẹ, ăn uống kém... cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim.

