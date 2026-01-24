5 thay đổi lối sống phòng ung thư cổ tử cung

Duy trì lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, tiêm vaccine HPV góp phần phòng ngừa ung thư cổ tử cung.

Ung thư cổ tử cung xảy ra khi các tế bào tại cổ tử cung phát triển bất thường, hình thành khối u ác tính. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tế bào ung thư có thể xâm lấn sang các cơ quan lân cận, di căn đến như phổi, gan, bàng quang, âm đạo và trực tràng.

BS.CKII Nguyễn Thế Hiển, Trưởng khoa Xạ trị, Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, dẫn một số nghiên cứu cho thấy khoảng 99,7% trường hợp ung thư cổ tử cung có liên quan đến nhiễm virus HPV (Human Papilloma Virus). Thời gian từ khi nhiễm HPV đến khi hình thành ung thư thường kéo dài 10-15 năm. Bệnh có thể phòng ngừa và phát hiện sớm.

Giữ vệ sinh vùng kín

Viêm nhiễm phụ khoa kéo dài gây tổn thương tế bào cổ tử cung, làm tăng nguy cơ nhiễm HPV, dễ xảy ra biến đổi tiền ung thư. Phụ nữ lưu ý không thụt rửa sâu âm đạo, không lạm dụng dung dịch vệ sinh có độ pH cao. Trong kỳ kinh nguyệt, nên thay băng vệ sinh và quần lót thường xuyên để hạn chế nguy cơ viêm nhiễm, góp phần duy trì môi trường âm đạo cân bằng.

Phòng ngừa viêm nhiễm phụ khoa mạn tính

Viêm nhiễm tái đi tái lại do nấm, vi khuẩn, Chlamydia... khiến cổ tử cung bị tổn thương kéo dài. Đây là môi trường thuận lợi để HPV gây biến đổi tế bào và thúc đẩy quá trình ung thư hóa.

Bác sĩ Hiển tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Quan hệ tình dục an toàn

Virus HPV lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Quan hệ tình dục an toàn như sử dụng bao cao su làm giảm khả năng lây nhiễm virus, tuy nhiên không thể bảo vệ tuyệt đối. Chung thủy một bạn tình giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây. Không nên quan hệ tình dục quá sớm, đặc biệt ở tuổi vị thành niên. Lúc này cổ tử cung chưa phát triển hoàn thiện, niêm mạc còn mỏng dễ tổn thương, tạo điều kiện cho HPV xâm nhập.

Tiêm vaccine HPV

Vaccine giúp cơ thể tạo kháng thể chống lại virus HPV. Khi virus xâm nhập, hệ miễn dịch đã có sẵn cơ chế bảo vệ để nhận diện và tiêu diệt, ngăn không cho HPV tấn công tế bào cổ tử cung. Đây là biện pháp phòng ngừa chủ động, hiệu quả cao, theo bác sĩ Hiển.

Duy trì lối sống lành mạnh

Hệ miễn dịch khỏe mạnh có thể giúp cơ thể tự đào thải virus HPV trong vòng khoảng 1-2 năm. Mỗi người cần ăn uống đủ chất như đạm, vitamin, chất xơ, chất béo lành mạnh. Tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, giảm stress... nhằm tăng cường hệ miễn dịch.

Bác sĩ Hiển khuyên nên tránh hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và các chất kích thích. Nicotine và độc tố trong khói thuốc làm suy yếu miễn dịch tại cổ tử cung và trực tiếp gây tổn thương DNA tế bào, khiến ung thư tiến triển nhanh hơn. Phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ tại các bệnh viện để sớm tổn thương tiền ung thư (nếu có), điều trị kịp thời trước khi tiến triển thành ung thư cổ tử cung. Nếu đã quan hệ tình dục, nên thực hiện xét nghiệm HPV và các phương pháp tầm soát phù hợp theo khuyến cáo của bác sĩ.

Bảo Trâm