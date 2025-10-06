Sùi mào gà do nhiễm HPV

Hà NộiAnh Quang, 32 tuổi, xuất hiện nhiều nốt sần ngứa rát ở bộ phận sinh dục do sùi mào gà.

Bác sĩ Trương Bảo Thắng, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chẩn đoán đây là các u sùi điển hình do virus u nhú ở người HPV (Human Papillomavirus) gây ra. Tổn thương lan dày ở vùng mu dương vật với kích thước 3-5 mm.

Ở giai đoạn sớm, các u sùi thường chỉ khoảng 1-3 mm, xuất hiện đơn lẻ. Theo bác sĩ Thắng, chỉ trong một tháng u sùi của anh Quang tăng nhanh về kích thước và số lượng là biểu hiện bất thường. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục của bệnh nhân do có khả năng lây cho bạn tình, gây tâm lý mặc cảm, lo âu cho người bệnh. Nếu không được xử trí kịp thời, tổn thương có thể bội nhiễm, lan nhiều vị trí lân cận hoặc tiến triển ác tính.

Bác sĩ chỉ định đốt u sùi bằng dao điện, loại bỏ trực tiếp tổn thương, anh Quang xuất viện trong ngày. Bác sĩ Thắng chỉ định dùng thuốc kháng sinh đường uống sau mổ để chống bội nhiễm, bôi thuốc đào thải HPV tại chỗ nhằm giảm nguy cơ tái phát đồng thời hỗ trợ phục hồi.

Bác sĩ Thắng đốt u sùi cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thắng lưu ý điều trị sùi mào gà chỉ giúp loại bỏ tổn thương nhìn thấy được lúc làm thủ thuật, không loại trừ hoàn toàn nhiễm HPV khi chưa có biểu hiện tổn thương. Virus có thể tồn tại âm thầm và khiến bệnh tái phát, nhất là trong 3-6 tháng đầu sau điều trị. Do đó, người bệnh cần tuân thủ phác đồ, dùng thuốc theo chỉ định, đồng thời tái khám định kỳ để được theo dõi chặt chẽ thì mới có thể khỏi bệnh.

Nam giới khi thấy dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục như nốt sùi, mụn cóc, vết loét lâu lành hoặc chảy dịch bất thường cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Sùi mào gà có thể gặp ở cả hai giới, trong đó nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn. Tuy nhiên, nam giới vẫn đối mặt nguy cơ lớn nếu quan hệ tình dục không an toàn, do đó cần khám định kỳ. Tiêm vaccine phòng HPV, duy trì vệ sinh cá nhân, quan hệ tình dục an toàn để phòng ngừa hiệu quả bệnh sùi mào gà.

Thu Giang

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi