5 tác dụng của dầu dừa với tóc

Dầu dừa chứa axit béo dưỡng ẩm, có thể giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và bóng mượt.

Dầu dừa từ lâu được sử dụng để chăm sóc tóc, cũng là thành phần quen thuộc trong các sản phẩm dành cho tóc nhờ có nhiều công dụng tốt.

Lợi ích của dầu dừa

Giảm gãy rụng

Tóc được tạo thành từ keratin, một loại protein. Sử dụng thuốc nhuộm tóc, thuốc tẩy, dầu gội và các sản phẩm tạo kiểu có thể phá vỡ keratin, khiến tóc xỉn màu, dễ gãy, hư tổn và mỏng đi. Axit lauric trong dầu dừa có thể bảo vệ tóc khỏi tình trạng mất protein và hư tổn như chẻ ngọn, gãy rụng.

Khóa ẩm

Dầu dừa có tác dụng khóa và giữ ẩm hiệu quả cho tóc. Axit lauric, axit béo, vitamin và khoáng chất trong dầu dừa có khả năng thấm sâu vào từng sợi tóc, giúp tóc mềm mại hơn, từ đó giảm khô và làm mượt tóc xơ rối.

Phục hồi tóc hư tổn

Dầu dừa bảo vệ tóc khỏi hư tổn khi các sợi tóc giãn ra và co lại do tiếp xúc nhiều lần với nước. Loại dầu này phù hợp để phục hồi tóc hư tổn do gội đầu quá thường xuyên, tăng sức đề kháng của tóc với nước, hạn chế lượng nước hấp thụ, ngăn tóc trở nên quá xốp. Hơn nữa, triglyceride (chất béo trung tính) và các axit béo khác trong dầu dừa cho phép nó thấm vào tóc, giảm lượng nước hấp thụ trong khi gội, từ đó ngăn gây hại cho tóc.

Sử dụng dầu dừa giúp dưỡng ẩm tóc, giảm khô da đầu, ngăn tóc gãy rụng. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Giảm da đầu khô, gàu

Dầu dừa có thể cải thiện độ ẩm của da đầu, thấm sâu giúp phục hồi lớp da trên cùng. Da đầu khỏe mạnh là nền tảng cho nang tóc phát triển. Một số nghiên cứu cũng cho thấy dầu dừa có thể thúc đẩy môi trường vi khuẩn lành mạnh trên da đầu, hỗ trợ điều trị nhiễm trùng nấm men, ngăn ngừa gàu, giảm bong tróc da đầu.

Giảm viêm da đầu

Khi thoa lên da đầu, đặc tính chống viêm của dầu dừa làm giảm tình trạng viêm và tăng sản xuất collagen - một loại protein thiết yếu trong da. Điều này hỗ trợ nang tóc và các sợi tóc khỏe mạnh. Viêm có thể dẫn đến gàu và các vấn đề sức khỏe da đầu khác, gây gãy rụng tóc.

Cách sử dụng dầu dừa

Có nhiều loại dầu dừa như dầu dừa tinh chế (phù hợp hơn để nấu ăn), dầu dừa ép lạnh. Loại tốt nhất để chăm sóc tóc là dầu dừa chưa tinh chế. Có thể sử dụng dầu dừa theo nhiều cách trong quy trình chăm sóc tóc bao gồm:

Trước khi gội đầu, thoa dầu dừa trong vài phút đến vài giờ, tập trung vào phần giữa thân tóc và ngọn tóc. Cách này giúp tóc không bị ngấm quá nhiều nước, ngăn hư tổn.

Sau khi gội, hãy thoa một lượng nhỏ vào phần giữa và ngọn tóc trước khi chải. Dầu dừa giúp tóc mềm mượt, giảm xơ rối, tạo kiểu tóc dễ dàng hơn.

Đắp mặt nạ tóc qua đêm bằng cách nhẹ nhàng massage dầu theo chiều dài tóc và gội sạch vào buổi sáng.

Tạo kiểu: Với tóc khô xơ hoặc tóc xoăn, hãy thoa một chút dầu dừa lên tóc để hỗ trợ tạo kiểu, đưa tóc vào nếp.

Nên sử dụng dầu dừa khi tóc ẩm để thoa dễ hơn hoặc sử dụng lược gỡ rối, lược răng thưa chải dầu nhẹ nhàng đều lên tóc. Massage giúp dầu thấm vào da đầu và tóc. Nên để khô tóc tự nhiên thay vì dùng nhiệt.

Ban đầu chỉ nên dùng một lượng nhỏ dầu dừa, sau đó tăng dần. Sử dụng tối đa hai lần một tuần, không nên lạm dụng khiến dầu tích tụ và tóc cứng, nhất là trên tóc khô dày.

Dầu dừa có thể an toàn với hầu hết người lớn khi thoa ngoài da, song một số trường hợp ít gặp có thể bị dị ứng hoặc nhạy cảm với dừa. Hãy thử thoa một lượng nhỏ lên cánh tay và theo dõi xem có dấu hiệu kích ứng không.

Dầu dừa có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông trên da đầu hoặc xung quanh chân tóc, đặc biệt là với da dễ bị mụn, nên dùng với lượng tối thiểu.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)