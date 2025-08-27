5 sai lầm khi nấu ăn làm mất chất dinh dưỡng

Sử dụng nhiều dầu, nấu quá lâu làm mất đi các loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Nấu quá chín

Nấu rau quá chín làm mất đi các dưỡng chất thiết yếu như vitamin C, B. Rau xanh chứa hàm lượng nitrat, khi nấu quá chín, nitrat có thể chuyển hóa thành nitrit, cản trở khả năng lưu thông oxy của máu. Để giữ được dưỡng chất, hãy thử hấp, luộc, xào trong thời gian ngắn để thực phẩm nguyên màu sắc, hương vị, dưỡng chất. Thời gian nấu rau nên khoảng 5-7 phút để giữ màu xanh tươi, độ giòn.

Sử dụng nhiều dầu

Sử dụng một lượng nhỏ dầu ăn lành mạnh giúp tăng hương vị món ăn. Song, chiên hoặc xào ngập dầu trong thời gian dài làm tăng thêm calo, giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Gia đình nên dùng dầu vừa đủ để tráng chảo hoặc chọn những lựa chọn lành mạnh hơn như dầu ô liu.

Dầu ô liu có chất béo không bão hòa đơn, vitamin và chất chống oxy hóa mạnh góp phần vảo vệ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ chức năng não, kháng viêm, chống lão hóa. Axit oleic trong dầu ô liu có tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm khớp.

Bỏ nước luộc rau

Khi luộc rau củ, một lượng lớn vitamin, khoáng chất có trong nước luộc. Dùng nước này để nấu súp, món hầm, làm nước nền cho sinh tố để cơ thể hấp thụ được tất cả chất dinh dưỡng. Uống nước luộc rau có thể tạo cảm giác no, giúp kiểm soát cơn thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân.

Dầu quá nóng

Nhiệt độ cao có thể phá hủy chất béo lành mạnh trong dầu ăn. Khi quá nóng, dầu mất đi chất dinh dưỡng và giải phóng các hợp chất có hại. Để tránh điều này, gia đình nên sử dụng các loại dầu có điểm bốc khói cao như dầu bơ hoặc dầu hướng dương. Giữ lửa vừa phải, tránh để dầu bốc khói giúp món ăn giàu hương vị, giàu dinh dưỡng.

Gọt vỏ tất cả rau củ quả

Nhiều chất dinh dưỡng nằm trong vỏ rau củ quả. Gọt vỏ có thể giúp thực phẩm trông đẹp mắt, nhưng đồng thời cũng làm mất đi chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin. Các chất chống oxy hóa trong vỏ hỗ trợ trung hòa các gốc tự do, giảm stress oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, bảo vệ hệ thần kinh, giảm nguy cơ ung thư.

Hàm lượng chất xơ cao trong vỏ có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, tăng cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn, góp phần giữ dáng hiệu quả. Những loại thực phẩm như táo, cà rốt và dưa chuột... nên ăn cả vỏ. Gia đình nên ưu tiên sản phẩm hữu cơ, tươi ngon, không có thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại. Rửa thật kỹ rau củ quả với nước sạch, nước muối loãng để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)