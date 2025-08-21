5 rau củ giúp giảm ợ nóng

Thì là có vị giòn, tươi mát, với hương vị cam thảo, là lựa chọn phù hợp cho món salad, canh chia. Rau thì là có độ pH là 6,9, ít axit. Các hợp chất trong rau này có khả năng làm dịu các cơn co thắt dạ dày, thúc đẩy tiêu hóa ổn định.