5 rau củ giúp giảm ợ nóng

Rau họ cải như bông cải xanh, măng tây, đậu xanh, cần tây và súp lơ đều có hàm lượng axit thấp. Bông cải xanh cung cấp nhiều chất xơ và vitamin có thể cải thiện tiêu hóa. Trong khi đó, cải thìa góp phần giảm tiết dịch vị axit, ngăn ngừa trào ngược dạ dày và ợ nóng.
Gừng được dùng nhiều trong các bài thuốc chữa dạ dày, có tác dụng giảm viêm, chống trào ngược. Uống trà gừng hay nước gừng ấm với mật ong có thể tăng tốc độ làm rỗng dạ dày, giảm tích tụ axit và ngăn ngừa trào ngược.
Thì là có vị giòn, tươi mát, với hương vị cam thảo, là lựa chọn phù hợp cho món salad, canh chia. Rau thì là có độ pH là 6,9, ít axit. Các hợp chất trong rau này có khả năng làm dịu các cơn co thắt dạ dày, thúc đẩy tiêu hóa ổn định.
Rau mùi tây có thể giảm ợ nóng bằng cách hỗ trợ tiêu hóa và giảm lượng axit dư thừa trong dạ dày. Loại rau này nhiều vitamin và khoáng chất như A, C, B, sắt và canxi làm dịu các triệu chứng của trào ngược dạ như ợ nóng, tăng cường tiêu hóa.
Nha đam có tác dụng giảm trào ngược nhờ đặc tính làm mát, chống viêm và chống oxy hóa. Những tác dụng này kết hợp với hàm lượng nước dồi dào có thể làm dịu axit trong dạ dày, tránh kích ứng niêm mạc dạ dày. Dùng nha đam nấu chè hoặc làm nước uống để giải nhiệt mùa hè, có lợi cho tiêu hóa.
Anh Chi (Theo WebMD)
Ảnh: Bùi Thủy, AI