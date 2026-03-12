5 quả mọng tốt cho gan, dạ dày

Quả mọng giàu chất chống oxy hóa mạnh như anthocyanin, axit ellagic và resveratrol, giúp trung hóa các gốc tự do, giảm viêm gan, góp phần giảm gan nhiễm mỡ. Lượng chất xơ dồi dào còn nuôi lợi khuẩn trong đường ruột.

Cherry (anh đào) tốt cho dạ dày và gan nhờ hàm lượng cao các chất chống oxy hóa (anthocyanin) làm giảm các chỉ số về stress oxy hóa trong tế bào. Loại quả này cũng cung cấp vitamin và chất xơ, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày và cải thiện khả năng hấp thụ dưỡng chất.