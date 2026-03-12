5 quả mọng tốt cho gan, dạ dày

Quả mọng giàu chất chống oxy hóa mạnh như anthocyanin, axit ellagic và resveratrol, giúp trung hóa các gốc tự do, giảm viêm gan, góp phần giảm gan nhiễm mỡ. Lượng chất xơ dồi dào còn nuôi lợi khuẩn trong đường ruột.
Cherry (anh đào) tốt cho dạ dày và gan nhờ hàm lượng cao các chất chống oxy hóa (anthocyanin) làm giảm các chỉ số về stress oxy hóa trong tế bào. Loại quả này cũng cung cấp vitamin và chất xơ, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày và cải thiện khả năng hấp thụ dưỡng chất.
Việt quất giàu polyphenol có thể giúp giảm viêm mạn tính trong đường tiêu hóa và hạn chế sự bám dính của vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) vào niêm mạc dạ dày. Các chất chống oxy hóa trong loại quả này còn góp phần giảm stress oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ gan và giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu.
Mâm xôi thường được dùng trong các món tráng miệng và cung cấp chất xơ dồi dào, không làm tăng axit dạ dày nhờ hàm lượng axit thấp. Một 120 g mâm xôi tươi chứa khoảng 8 g chất xơ, cùng vitamin C, K, mangan, chất chống oxy hóa ellagitannin, có thể giảm căng thẳng oxy hóa cho gan, kiểm soát đường huyết. Thường xuyên ăn quả mâm xôi đỏ có thể tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột.
Dâu tây chứa hàm lượng chất xơ cao, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân, từ đó giảm áp lực lên các cơ quan nội tạng trong đó có gan. Dâu tây giàu chất xơ hòa tan hoạt động như prebiotic (một dạng chất xơ) nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột có lợi, tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa.
Kỷ tử thuộc nhóm quả mọng, được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền. Nhờ giàu calo, chất xơ cùng hàm lượng sắt cao, ăn quả này có thể chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn và cải thiện tình trạng kháng insulin. Trong khi kháng insulin là yếu tố liên quan đến bệnh gan và tiểu đường.
Anh Chi (Theo Healthline, WebMD)
Ảnh: Bảo Bảo, Anh Chi, AI