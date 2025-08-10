5 quả đông lạnh giúp đường ruột khỏe

Ăn nhiều rau quả mỗi tuần cần thiết để duy trì đường ruột, trí óc và cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, mua quả tươi không phải lúc nào cũng có. Một số quả đông lạnh vẫn đảm bảo dinh dưỡng, tiết kiệm chi phí.

Việt quất cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào, giúp giảm viêm ruột. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa polyphenol, hoạt động như prebiotic - loại chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột.