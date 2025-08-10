5 quả đông lạnh giúp đường ruột khỏe

Ăn nhiều rau quả mỗi tuần cần thiết để duy trì đường ruột, trí óc và cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, mua quả tươi không phải lúc nào cũng có. Một số quả đông lạnh vẫn đảm bảo dinh dưỡng, tiết kiệm chi phí.
Việt quất cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào, giúp giảm viêm ruột. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa polyphenol, hoạt động như prebiotic - loại chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột.
Ăn nhiều rau quả mỗi tuần cần thiết để duy trì đường ruột, trí óc và cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, mua quả tươi không phải lúc nào cũng có. Một số quả đông lạnh vẫn đảm bảo dinh dưỡng, tiết kiệm chi phí.
Việt quất cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào, giúp giảm viêm ruột. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa polyphenol, hoạt động như prebiotic - loại chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột.
Mâm xôi cũng giống như việt quất giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động đều đặn. Chúng đặc biệt hữu ích cho người mắc hội chứng ruột kích thích do táo bón (IBS-C).
Mâm xôi cũng giống như việt quất giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động đều đặn. Chúng đặc biệt hữu ích cho người mắc hội chứng ruột kích thích do táo bón (IBS-C).
Thanh long đông lạnh có thể làm salad, sinh tố hoặc ăn trực tiếp. Chất xơ trong loại quả này giúp nhuận tràng, giảm táo bón. Nó cũng là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn cho đường ruột, góp phần cân bằng vi khuẩn tốt và xấu trong hệ tiêu hóa.
Thanh long đông lạnh có thể làm salad, sinh tố hoặc ăn trực tiếp. Chất xơ trong loại quả này giúp nhuận tràng, giảm táo bón. Nó cũng là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn cho đường ruột, góp phần cân bằng vi khuẩn tốt và xấu trong hệ tiêu hóa.
Dứa là quả nhiệt đới thơm ngon, khi đông lạnh vẫn có thể giữ được hương vị và các chất dinh dưỡng. Loại quả mọng nước này chứa bromelain - loại enzyme phân hủy protein trong quá trình tiêu hóa và giúp giảm đầy hơi. Dứa còn giàu chất xơ, góp phần thúc đẩy nhu động ruột, phòng tránh táo bón.
Dứa là quả nhiệt đới thơm ngon, khi đông lạnh vẫn có thể giữ được hương vị và các chất dinh dưỡng. Loại quả mọng nước này chứa bromelain - loại enzyme phân hủy protein trong quá trình tiêu hóa và giúp giảm đầy hơi. Dứa còn giàu chất xơ, góp phần thúc đẩy nhu động ruột, phòng tránh táo bón.
Anh đào lạnh có hương vị thơm ngon, dồi dào chất xơ và polyphenol thúc đẩy sự đa dạng của hệ vi sinh vật cần thiết cho đường ruột khỏe mạnh. Chất chống oxy hóa anthocyanin có tác dụng kháng viêm, chống lại vi khuẩn. Ăn trực tiếp quả anh đào hoặc làm sinh đều mang đến nhiều lợi ích.
Anh đào lạnh có hương vị thơm ngon, dồi dào chất xơ và polyphenol thúc đẩy sự đa dạng của hệ vi sinh vật cần thiết cho đường ruột khỏe mạnh. Chất chống oxy hóa anthocyanin có tác dụng kháng viêm, chống lại vi khuẩn. Ăn trực tiếp quả anh đào hoặc làm sinh đều mang đến nhiều lợi ích.
Anh Chi (Theo Eating Well)
Ảnh: AI