5 nhóm người nên hạn chế uống nước mía

Người mắc bệnh tiểu đường, có vấn đề về tiêu hóa, sâu răng, đang theo chế độ giảm cân nên hạn chế uống nước mía.

Nước mía chứa nhiều chất dinh dưỡng như canxi, magie, kali, sắt, vitamin A, C, B1, B6 giúp bổ sung năng lượng, điện giải, chất lỏng cho cơ thể. Các vitamin, chất chống oxy hóa có trong nước mía góp phần tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng, bệnh tật. Song, đồ uống này có lượng đường cao, có thể không phù hợp với mọi người.

Người mắc bệnh tiểu đường

Một ly nước mía khoảng 200 ml có thể chứa lượng đường khá cao, khoảng 40-50 g tùy cách chế biến. Đây là loại đồ uống có thể làm tăng đường huyết nhanh, không phù hợp với người đang điều trị tiểu đường.

Người mắc tiểu đường gặp rối loạn điều hòa đường huyết do thiếu hoặc kháng insulin. Uống nước mía có thể thường xuyên hoặc quá nhiều khiến khó kiểm soát đường huyết.

Béo phì

Nếu bạn đang giảm cân, nước mía không phải là lựa chọn tốt dù chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng giàu calo, đường tự nhiên. 250 ml nước mía có thể chứa từ 150 đến 180 calo, thường xuyên sử dụng dễ gây tăng cân thay vì giảm mỡ.

Béo phì có liên quan đến các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, gan nhiễm mỡ, cholesterol cao. Người giảm cân nên uống nước lọc, trà thảo mộc không đường, nước dừa.

Hệ miễn dịch suy yếu

Nước mía thường được ép từ máy móc, dễ mất vệ sinh, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Nếu có hệ miễn dịch tốt, cơ thể có khả năng chống lại bệnh nhiễm trùng nhẹ. Còn người có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ em, mắc bệnh nền, đồ uống không hợp vệ sinh dễ gây nhiễm trùng dạ dày, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm. Bạn nên tự chế biến đồ uống tại nhà thay vì mua ở cửa hàng bán rong.

Người có vấn đề về tiêu hóa

Nước mía có thể không phù hợp với người có hệ tiêu hóa kém, đầy hơi, mắc hội chứng ruột kích thích (IBS). Đồ uống giàu đường đơn, dễ lên men trong dạ dày, đôi khi gây đầy hơi, cảm giác khó chịu.

Người bị viêm dạ dày, thường xuyên bị ợ chua có thể bị kích ứng khi uống nước mía. Sữa, trà thảo mộc, nước dừa, nước ép lô hội góp phần làm dịu, hỗ trợ tiêu hóa, giảm axit dạ dày.

Người dễ bị sâu răng

Đồ uống có nhiều đường, dễ bám vào răng. Nếu bạn không súc miệng đúng cách dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn, sâu răng, vấn đề về nướu. Để giảm rủi ro, bạn nên súc miệng bằng nước ngay sau khi uống, duy trì thói quen vệ sinh răng miệng tốt, bao gồm đánh răng, dùng chỉ nha khoa, khám răng định kỳ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)