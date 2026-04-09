7 đồ uống giúp giảm căng thẳng

Nước lọc, trà thảo dược, sữa, sinh tố, nước dừa chứa chất chống oxy hóa, điện giải tác dụng giúp tinh thần thư giãn, giảm mệt mỏi.

Căng thẳng kéo dài kích hoạt cơ thể tiết ra cortisol và adrenaline gây mệt mỏi, rối loạn lo âu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, làm giảm chất lượng cuộc sống. Nguyên nhân thường xuất phát từ áp lực công việc, áp lực tài chính, các mối quan hệ xã hội. Một số loại thực phẩm dưới đây có thể giúp cơ thể thư giãn, bớt mệt mỏi.

Nước lọc

Mỗi người trưởng thành nên uống 8-10 cốc nước lọc mỗi ngày (mỗi cốc tương đương 200 ml). Nước có lợi cho sức khỏe thể chất, tinh thần, giúp điều chỉnh cortisol, giảm căng thẳng. Cơ thể mất nước có thể gây mất cân bằng nội tiết tố.

Trà thảo dược

Hương thơm dịu nhẹ của trà bạc hà, oải hương là một trong những lựa chọn tốt để giảm căng thẳng. Trà thảo dược không chứa caffeine, tốt cho giấc ngủ. Bạn không sử dụng trà không rõ nguồn gốc, tránh nấm mốc, không uống thay nước lọc hàng ngày, nên uống cách xa bữa ăn 1-2 giờ để tránh cản trở hấp thu dinh dưỡng

Nước dừa

Nước dừa chứa hàm lượng kali cao, cung cấp chất điện giải thiết yếu cho chức năng não bộ. Đồ uống này cũng giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng giảm căng thẳng, bổ sung năng lượng tự nhiên.

Những người mắc bệnh thận mạn tính hoặc chức năng thận suy giảm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước dừa. Việc hấp thụ quá nhiều kali có thể gây nguy hiểm, vì khi thận không lọc kali hiệu quả, chất này sẽ tích tụ trong máu, dẫn đến tăng kali máu và gây ra các triệu chứng như yếu cơ, buồn nôn...

Sinh tố

Sinh tố có nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, A, khoáng chất góp phần điều chỉnh tâm trạng, hỗ trợ hệ thần kinh. Những chất giảm căng thẳng tự nhiên này thúc đẩy cảm giác thư thái mà không gây buồn ngủ. Sinh tố rất tiện lợi, giúp duy trì chế độ ăn uống lành mạnh ngay cả khi cuộc sống bận rộn.

Sữa ấm với mật ong

Sữa ấm pha với mật ong ngon miệng, được sử dụng phổ biến trong chế độ ăn. Sữa chứa tryptophan, chất thúc đẩy sản xuất serotonin và melatonin - hai hormone quan trọng liên quan đến sự thư giãn, giấc ngủ. Thêm một thìa cà phê mật ong vào đồ uống có tác dụng làm dịu não, tinh thần thoải mái.

Sữa nghệ

Sữa nghệ được làm bằng cách kết hợp sữa ấm với nghệ, tiêu đen, đôi khi thêm quế hoặc gừng. Nghệ có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa mạnh, góp phần làm giảm căng thẳng thể chất, tinh thần. Uống sữa nghệ vào buổi tối còn cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Sữa nghệ tây

Đồ uống này được chế biến bằng cách ngâm vài sợi nghệ tây trong sữa ấm. Nghệ tây có đặc tính tự nhiên giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng nhờ hợp chất như crocin, safranal. Thường xuyên sử dụng đồ uống góp phần làm giảm triệu chứng trầm cảm nhẹ, lo âu.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)