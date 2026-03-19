5 nhóm người nên hạn chế uống nước dừa

Người mắc tiểu đường, bệnh thận, đang dùng thuốc huyết áp hoặc có rối loạn điện giải nên hạn chế uống nước dừa để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Nước dừa là thức uống bổ dưỡng, ít calo, giàu chất điện giải, phù hợp để bù nước sau khi tập luyện. Loại nước này còn tốt cho làn da và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên.

Người bệnh tiểu đường

Nước dừa chứa một lượng đường tự nhiên (khoảng 6-7 g trong 200 ml). Dù thấp hơn so với nước ép trái cây hay nước ngọt, lượng đường này vẫn có thể ảnh hưởng đến đường huyết. Người mắc tiểu đường hoặc kháng insulin thường xuyên uống nước dừa có thể làm tăng đường huyết đột ngột. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể gây tổn thương mạch máu và dây thần kinh.

Người dễ dị ứng

Mặc dù dị ứng nước dừa ít gặp nhưng vẫn có thể xảy ra ở những người nhạy cảm. Triệu chứng thường gồm ngứa, nổi mề đay, sưng, đỏ da. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể gặp khó thở, rối loạn tiêu hóa hoặc thậm chí sốc phản vệ.

Bệnh thận

Nước dừa giàu kali - khoáng chất quan trọng giúp duy trì cân bằng dịch và hỗ trợ chức năng tim mạch. Tuy nhiên, với người mắc bệnh thận mạn tính hoặc chức năng thận suy giảm, việc hấp thụ quá nhiều kali có thể gây nguy hiểm. Khi thận không lọc kali hiệu quả, chất này tích tụ trong máu, dẫn đến tăng kali máu, gây yếu cơ, buồn nôn, rối loạn nhịp tim.

Người dùng thuốc điều trị cao huyết áp

Nước dừa tốt cho tim mạch nhờ hàm lượng kali cao, hỗ trợ hạ huyết áp bằng cách trung hòa tác dụng của natri. Tuy nhiên, loại đồ uống này có thể tiềm ẩn rủi ro với người đang dùng thuốc điều trị huyết áp, đặc biệt là thuốc ức chế men chuyển (ACE) hoặc thuốc lợi tiểu giữ kali. Những thuốc này làm tăng giữ kali trong cơ thể, do đó uống nhiều nước dừa có thể khiến nồng độ kali trong máu tăng cao.

Người đang hạn chế chất điện giải

Những người được bác sĩ chỉ định chế độ ăn ít kali hoặc cần kiểm soát điện giải như người mắc bệnh tim hoặc bệnh thận giai đoạn cuối nên hạn chế nước dừa. Hàm lượng kali, natri và magie trong loại nước này có thể làm rối loạn cân bằng điện giải nếu không được theo dõi chặt chẽ. Các dấu hiệu mất cân bằng điện giải gồm mệt mỏi, chuột rút cơ, nhịp tim bất thường.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)