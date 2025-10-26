5 nguồn protein nạc người tiểu đường nên ăn thường xuyên

Bổ sung đủ protein quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Bởi protein là nền tảng của cơ thể, vì xương, cơ, da và máu giúp tăng cảm giác no lâu và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Người tiểu đường nên chọn thực phẩm giàu protein nhưng ít chất béo bão hòa để giảm tác động đến lượng đường trong máu.
Cá hồi có hàm lượng protein dồi dào cùng nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác như axit béo omega-3. Loại cá béo này ít chất béo bão hòa và cholesterol. Ăn cá ít nhất một lần mỗi tuần có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng cơ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Các loại đậu là nguồn protein thực vật, không chứa cholesterol và giàu chất xơ, folate và phytate. Các chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường type 2. Khoảng 80 g đậu gà chứa khoảng 134 calo, 7,3 g protein, giúp kiểm soát cân nặng, hỗ trợ tiêu hóa khỏe.
Thịt bò nạc khoảng 85 g có 164 calo, 22,3 g protein, 3,1 g chất béo bão hòa, ngoài ra còn giàu vitamin B12 và sắt. Phần bắp và lưng bò chứa ít mỡ, phù hợp với chế độ ăn uống cân bằng. Người bệnh tiểu đường nên chọn thịt bò xay để cung cấp protein nạc cho cơ thể, tăng cảm giác no. Ưu tiên chế biến ít dầu mỡ, hạn chế kho hầm để kiểm soát lượng chất béo không cần thiết.
Đậu phụ làm từ đậu nành, được sử dụng trong nhiều chế độ ăn thuần chay. Đây là nguồn protein thực vật dồi dào, giúp cung cấp đầy đủ tất cả axit amin thiết yếu. Đậu phụ hoàn toàn không chứa cholesterol, chất béo ít, không lo tích tụ mỡ gây viêm. Đậu phụ chứa isoflavone, một chất chống oxy hóa có thể bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim, tiểu đường và ung thư.
Gà, nhất là phần ức gà, rất giàu protein và ít chất béo. Một miếng ức gà nhỏ không da chứa 160 calo, 36 g protein, 1 g chất béo bão hòa và 2,5 g tổng chất béo. Nên ưu tiên chế biến luộc, hấp, nấu cháo để kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn tích tụ mỡ thừa làm tăng nguy cơ viêm.
Anh Chi (Theo EveryDay Health)
Ảnh: Anh Chi, AI