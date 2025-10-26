5 nguồn protein nạc người tiểu đường nên ăn thường xuyên

Bổ sung đủ protein quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Bởi protein là nền tảng của cơ thể, vì xương, cơ, da và máu giúp tăng cảm giác no lâu và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Người tiểu đường nên chọn thực phẩm giàu protein nhưng ít chất béo bão hòa để giảm tác động đến lượng đường trong máu.

Cá hồi có hàm lượng protein dồi dào cùng nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác như axit béo omega-3. Loại cá béo này ít chất béo bão hòa và cholesterol. Ăn cá ít nhất một lần mỗi tuần có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng cơ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.