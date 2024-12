5 nguồn protein lành mạnh nên ăn thường xuyên

Ức gà, trứng, sữa chua Hy Lạp, hải sản là những nguồn protein chất lượng, góp phần giữ dáng, bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng bệnh tiểu đường.

Trứng

Một quả trứng lớn chứa 70 calo, 6 g protein, giàu các chất dinh dưỡng thiết yếu gồm sắt, vitamin D, kẽm, lutein, zeaxanthin, choline, chất chống oxy hóa. Ăn trứng vào bữa sáng có thể duy trì cân nặng hợp lý. Trứng làm giảm cơn đói, hạn chế lượng calo tiêu thụ vào cuối ngày. Người thường xuyên ăn sáng với trứng có thể giảm lượng mỡ bụng.

Hải sản

Hải sản chứa tất cả 9 loại axit amin thiết yếu cho sức khỏe, giàu axit béo omega-3 tốt cho tim mạch và não. Omega-3 có tác dụng bảo vệ thần kinh trong quá trình lão hóa, phòng ngừa các rối loạn thoái hóa thần kinh. Chất béo này bảo vệ tim bằng cách cân bằng huyết áp, ngăn ngừa và làm chậm quá trình hình thành các mảng bán trên thành mạch, giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Sữa chua Hy Lạp

170 g sữa chua Hy Lạp cung cấp hơn 15 g protein, 100 calo. Đây cũng là nguồn canxi và chứa men vi sinh hỗ trợ chức năng miễn dịch, đường tiêu hóa. Món ăn này góp phần tăng khối lượng cơ, giảm mỡ, thích hợp để duy trì vóc dáng cân đối.

Ức gà

85 g ức gà có 27 g protein, 140 calo. Ngoài protein, ức gà còn giàu vitamin B, selen, phốt pho, kali, magiê, kẽm. Protein trong ức gà có tác dụng làm tăng cảm giác no, hỗ trợ duy trì cân nặng. Ăn ức gà thay vì protein động vật nhiều chất béo cũng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường type 2. Chọn ức gà nạc, không da để tốt cho sức khỏe.

Đậu nành

Không giống như hầu hết protein thực vật, đậu nành chứa tất cả 9 loại axit amin thiết yếu, trở thành nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh. Đậu nành cũng giàu chất xơ, magiê, cung cấp sắt, vitamin B, chất béo omega-3 và nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác. So với protein động vật, món ăn này có hàm lượng chất béo bão hòa thấp, tốt cho tim mạch. Hợp chất isoflavone trong đậu nành có tác dụng duy trì sức khỏe xương, hỗ trợ chống lại một số loại ung thư.

Protein cần thiết cho trong quá trình tăng trưởng, duy trì, xây dựng, tạo nên cấu trúc của tế bào, vận chuyển các chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể. Nếu không bổ sung đủ chất dinh dưỡng này thì cơ thể không thể tái xây dựng bình thường, dẫn đến mất cơ bắp.

Người đã ăn nhiều vẫn đói và muốn ăn nhiều hơn có thể do thiếu protein. Lượng protein nạp vào sụt giảm, calo cung cấp cho cơ thể thấp dễ dẫn đến suy nhược.

Lê Nguyễn (Theo Eat This, Not That)