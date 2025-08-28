5 năm ba lần mắc u buồng trứng

TP HCMChị Bình, 25 tuổi, trong 5 năm ba lần xuất hiện u ở buồng trứng bên phải, nay được bác sĩ phẫu thuật triệt căn.

Lần đầu chị Bình phát hiện u buồng trứng bên phải là năm 2020, đã phẫu thuật cắt u 4 cm. Ba năm sau, u tái phát tại vị trí cũ, chị phẫu thuật lần hai. Cuối năm ngoái, u lại tái phát, kích thước lớn nhanh 15x14x13 cm khiến bụng chị to như mang thai 7 tháng.

Ngày 28/8, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận đây là u nang nhầy khả năng lành tính, thường chỉ có ở một bên buồng trứng và ở phụ nữ 30-50 tuổi. Tỷ lệ tái phát u buồng trứng khoảng 5%, riêng chị Bình tái phát hai lần, mỗi lần u lại tăng kích thước, khoảng thời gian giữa hai lần tái phát lại gần nhau. "Nguyên nhân có thể liên quan đến thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, chưa sinh con, phẫu thuật chưa loại bỏ triệt để u", bác sĩ Mỹ Nhi nói, giải thích thêm tế bào u nang có thể còn sót lại tiếp tục phát triển.

Lần này bác sĩ Nhi cắt toàn bộ buồng trứng phải có khối u chứa dịch nhầy màu trắng đục - đặc trưng u nhầy buồng trứng.

Bác sĩ Mỹ Nhi (phải) và êkíp phẫu thuật cho chị Bình. Ảnh: Thanh Luận

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, người bị u nhầy buồng trứng 75% lành tính, 10% là u giáp biên, 15% ác tính. Phần lớn trường hợp tiên lượng điều trị tốt, tuy nhiên u có thể vỡ hoặc gây xoắn buồng trứng, vô sinh. Bà bầu có khối u lớn có thể tăng nguy cơ sảy thai, sinh non.

U nang nhầy buồng trứng thường tiến triển âm thầm, ít có triệu chứng. U tăng kích thước gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, đau bụng, đau khi quan hệ tình dục, đau xương chậu, tiểu buốt, khó tiểu, bụng to bất thường. Phụ nữ rối loạn nội tiết tố, kinh nguyệt không đều, chưa từng sinh con hoặc sinh con muộn có nguy cơ mắc bệnh.

Nên khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng một lần để tầm soát phát hiện bệnh, điều trị sớm. Người bệnh chưa kết hôn hoặc chưa sinh đủ con, sau phẫu thuật bóc u cần lên kế hoạch sinh con sớm, đề phòng u tái phát phải cắt buồng trứng, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai sau này.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi