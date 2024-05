5 món tự làm để giảm ho cho trẻ

Trà gừng, sữa nghệ, siro mật ong và chanh có tác dụng giảm ho, mẹ dễ dàng chế biến tại nhà cho con.

Ho là phản xạ nhằm đẩy các dịch tiết hoặc dị vật ra ngoài, giúp làm sạch đường thở. Trẻ ho thường xuyên, kèm theo sốt cao, khò khè, thở nhanh, co kéo cơ hô hấp... có thể do nhiễm khuẩn đường hô hấp. Tình trạng này cũng co thể xuất phát từ chế độ ăn uống sai cách hoặc bật điều hòa quá lạnh.

Phụ huynh có thể chăm sóc trẻ bằng cách cho con nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái và dùng một số thức uống giảm ho.

Siro mật ong và chanh

Chanh, mật ong là những thứ dễ tìm, có nhiều tác dụng trị bệnh. Bài thuốc từ các gia vị này có thể dùng để cải thiện sức khỏe, tăng sức đề kháng, nhất là khi thời tiết giao mùa.

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, làm dịu cổ họng bị kích thích. Chanh cung cấp vitamin C giúp tăng tiết nước bọt, giữ ẩm cho họng. Trộn hai thìa mật ong với nước cốt của nửa quả chanh vào một cốc nước ấm. Bé có thể uống hai lần một ngày để làm dịu cơn ho.

Trà gừng

Gừng nổi tiếng với đặc tính chống viêm, giảm ho khan hoặc hen suyễn. Các dưỡng chất trong gừng cũng tăng cường hệ thống miễn dịch. Cắt gừng tươi, sau đó ngâm trong nước sôi vài phút, thêm mật ong để tạo vị ngọt và một ít nước cốt chanh nhằm tăng thêm vitamin C.

Sữa nghệ

Củ nghệ chứa hợp chất curcumin có tác dụng chống viêm mạnh. Sữa ấm cũng góp phần làm dịu cơn ho. Thêm một thìa bột nghệ vào cốc sữa ấm và uống trước khi đi ngủ. Cách này không chỉ giúp trẻ giảm ho mà còn thúc đẩy bé ngủ ngon.

Uống lá húng tây

Húng tây được sử dụng nhiều trong chế biến món ăn và làm thuốc, một trong số đó là trị ho. Lá của loài cây này chứa các hợp chất có tác dụng thư giãn các cơ cổ họng liên quan đến ho, giảm viêm. Mẹ ngâm hai thìa cà phê lá húng tây nghiền nát vào cốc nước sôi trong 10 phút, sau đó lọc và rồi cho bé uống.

Uống lá bạc hà

Menthol trong bạc hà hỗ trợ làm dịu cổ họng, hoạt động như thuốc thông mũi, giúp phân hủy chất nhầy. Mẹ ngâm lá bạc hà trong nước sôi trong vài phút, sau đó lọc và cho con uống. Lá bạc hà nóng giúp giảm đau họng, góp phần làm tan chất nhầy do nhiễm trùng, viêm phổi.

Phụ huynh lưu ý cho trẻ uống đủ nước khi bé. Chất lỏng giữ ẩm cho đường thở và giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Thông thường, các triệu chứng ho tự khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay nếu ho kéo dài, sốt cao, đau nhức tay, hôn mê khó thở.

Lê Nguyễn (Theo Parent Herald)