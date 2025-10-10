5 món tốt cho đường ruột nên ăn mỗi tuần

Đường ruột là nơi cư trú của hàng triệu vi khuẩn và các loại vi sinh vật cả tốt lẫn xấu. Sức khỏe đường ruột ảnh hưởng đến tiêu hóa nói riêng và sức khỏe tổng thể nói chung. Ưu tiên thực phẩm giàu probiotic góp phần cân bằng vi khuẩn có lợi và gây hại, giảm viêm, giữ cân nặng hợp lý.

Sữa chua được tạo ra từ vi khuẩn có lợi trong sữa, chuyển hóa lactose thành axit lactic và các vi khuẩn có lợi khác. Lợi khuẩn trong sữa chua giúp tiêu hóa một phần lactose (đường sữa), cung cấp lợi khuẩn hỗ trợ cân bằng và ổn định tiêu hóa.