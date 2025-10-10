5 món tốt cho đường ruột nên ăn mỗi tuần

Đường ruột là nơi cư trú của hàng triệu vi khuẩn và các loại vi sinh vật cả tốt lẫn xấu. Sức khỏe đường ruột ảnh hưởng đến tiêu hóa nói riêng và sức khỏe tổng thể nói chung. Ưu tiên thực phẩm giàu probiotic góp phần cân bằng vi khuẩn có lợi và gây hại, giảm viêm, giữ cân nặng hợp lý.
Sữa chua được tạo ra từ vi khuẩn có lợi trong sữa, chuyển hóa lactose thành axit lactic và các vi khuẩn có lợi khác. Lợi khuẩn trong sữa chua giúp tiêu hóa một phần lactose (đường sữa), cung cấp lợi khuẩn hỗ trợ cân bằng và ổn định tiêu hóa.
Dưa cải muối chua có thể bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Trong quá trình lên men, vi sinh vật sẽ tiêu hóa đường trong cải, tạo ra carbon dioxide và axit. Các loại vi khuẩn có lợi phổ biến nhất là lactobacillus và bifidobacterium hỗ trợ giảm triệu chứng tiêu chảy, tăng cường khả năng miễn dịch.
Gừng mang lại nhiều lợi ích như giảm táo bón và ngăn buồn nôn, nôn khi bị ốm. Dùng nhiều thực phẩm và đồ uống chứa gừng lên men còn giúp tăng lượng men vi sinh, cần thiết cho sức khỏe đường ruột. Bạn có thể dùng gừng tươi ngâm với nước và một ít đường, để trong hai ngày để hỗn hợp lên men, bổ sung lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa.
Rau xanh góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể nhờ giàu chất dinh dưỡng và chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột có lợi. Một số loại rau chứa chất chống oxy hóa, làm tăng vi khuẩn có lợi và hạn chế khả năng sinh sôi, phát triển của vi khuẩn có hại trong đường tiêu hóa.
Kim chi là loại bắp cải lên men theo phong cách Hàn Quốc, được thêm gia vị cay. Mọi người có thể dùng kèm kim chi với thịt nướng hoặc nấu canh, xào, súp, ăn thường xuyên giúp tăng hàm lượng men vi sinh trong cơ thể. Nên tự làm kim chi để kiểm soát lượng muối và đường khi ngâm.
Anh Chi (Theo Eating Well)
Ảnh: Bùi Thủy, AI