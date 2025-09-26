5 món người tiểu đường nên tránh ăn vào buổi tối

Khoai tây chiên ngấm rất nhiều dầu mỡ, tương đương với nhiều calo, một số loại còn được tẩm bột chiên khiến hàm lượng calo cao hơn. Chất béo mất nhiều thời gian tiêu hóa, làm tăng đường huyết. Những thực phẩm này có thể khiến đường huyết tăng cao kéo dài suốt đêm đến sáng, nhất là khi ăn nhiều.