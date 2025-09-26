5 món người tiểu đường nên tránh ăn vào buổi tối

Bim bim được chế biến qua nhiều công đoạn, tẩm các loại gia vị nên giàu chất béo chuyển hóa, dễ làm tăng cholesterol xấu (LDL), giảm cholesterol tốt (HDL). Đa phần bim bim có vị mặn do trộn nhiều muối, có thể làm tích nước, tăng huyết áp và lượng đường trong máu, không có lợi cho sức khỏe.
Khoai tây chiên ngấm rất nhiều dầu mỡ, tương đương với nhiều calo, một số loại còn được tẩm bột chiên khiến hàm lượng calo cao hơn. Chất béo mất nhiều thời gian tiêu hóa, làm tăng đường huyết. Những thực phẩm này có thể khiến đường huyết tăng cao kéo dài suốt đêm đến sáng, nhất là khi ăn nhiều.
Trái cây sấy chứa nhiều chất xơ và dưỡng chất, nhưng quá trình sấy bị loại bỏ nước kèm lượng đường cao không tốt cho người bệnh tiểu đường. Ăn trái cây giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp như táo, cam hoặc bưởi, nho, dâu tây để tránh ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.
Thịt chế biến sẵn như sườn tẩm vị, thịt xông khói, xúc xích, lạp xưởng chứa nhiều chất béo bão hòa. Chất béo bão hòa trong thịt làm tăng cholesterol và thúc đẩy tình trạng viêm khắp cơ thể, góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, gồm huyết áp cao, cholesterol bất thường và triglyceride cao. Ăn nhiều thịt chế biến sẵn vào buổi tối dễ béo phì, khả năng kiểm soát đường huyết kém.
Bún là tinh bột tinh chế chứa nhiều carbohydrate được tiêu hóa nhanh nên dễ làm tăng lượng đường trong máu. Bún giàu calo, ăn vào buổi tối còn dẫn đến tích tụ mỡ thừa, không có lợi cho sức khỏe người tiểu đường. Thay vì ăn bún, người bệnh nên chọn ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, lúa mạch, yến mạch vì tốc độ phân hủy chậm ít ảnh hưởng đáng kể đến lượng đường trong máu vào buổi tối.
Anh Chi (Theo EveryDay Health)
Ảnh: AI, Anh Chi