5 món người tiểu đường nên kiêng để tránh tương tác thuốc

Thực phẩm giàu chất béo
Chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe, trong khi tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin và tiểu đường type 2. Người bệnh ăn nhiều thịt chế biến sẵn, đồ chiên rán còn có thể ảnh hưởng đến hấp thu một số thuốc. Thực phẩm giàu chất béo làm chậm tiêu hóa, từ đó có thể làm chậm hấp thu và thời gian phát huy tác dụng của thuốc tiểu đường.
Thực phẩm nhiều đường
Hạn chế thực phẩm nhiều đường có thể ngăn ngừa đường huyết tăng và giảm đột ngột. Tình trạng này vượt quá khả năng xử lý của thuốc tiểu đường, đồng thời thúc đẩy kháng insulin và gây tăng cân. Các thực phẩm nhiều đường cần hạn chế như như kẹo, nước ngọt và đồ tráng miệng, nước ép trái cây đóng hộp.
Rượu
Nên hạn chế uống rượu khi đang dùng thuốc điều trị tiểu đường vì có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng bệnh. Rượu làm tăng nguy cơ hạ đường huyết, nhất là với nhóm người đang dùng insulin vì cản trở khả năng giải phóng glucose vào máu của gan. Uống rượu bia còn dẫn đến buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, gây mất nước, hạ huyết áp, không có lợi cho người tiểu đường.
Carbohydrate tinh chế
Các loại carbohydrate (carbs) được chế biến nhiều như bánh mì trắng, ngũ cốc nhiều đường, khoai tây chiên, bánh quy giòn, bánh ngọt, thường làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Người bệnh đang dùng insulin tác dụng nhanh hoặc thuốc dùng cùng bữa ăn nếu bị tăng đột biến đường huyết sẽ vô hiệu hóa tác dụng của thuốc, dẫn đến khó kiểm soát đường huyết ổn định.
Caffeine
Một số loại thuốc tiểu đường hoạt động bằng cách hỗ trợ lượng đường dư thừa được loại bỏ qua nước tiểu. Tác dụng lợi tiểu của các loại thuốc này có thể bị tăng cường bởi tác dụng lợi tiểu của lượng caffeine, làm giảm hiệu quả điều trị.
Anh Chi (Theo Eating Well)
Ảnh: Anh Chi