5 món người bệnh tiểu đường nên ăn mỗi tuần

Cá hồi và cá thu, cá mòi, cá trích thuộc nhóm cá béo chứa hàm lượng axit béo omega-3 cao, có tác dụng giảm viêm. Hàm lượng protein trong cá hồi cao, giúp no lâu, trong khi chỉ số đường huyết thấp, ít ảnh hưởng đến đường huyết.

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA) khuyến cáo người bệnh tiểu đường nên ăn cá béo hai lần một tuần. Để tránh lượng calo dư thừa, nên nấu chín cá bằng cách hấp, áp chảo hoặc trộn salad, không tẩm bột và không chiên.