5 món người bệnh tiểu đường nên ăn mỗi tuần

Trái cây giàu vitamin C, kali và magiê có thể cân bằng đường huyết, giảm tình trạng kháng insulin. Ăn vặt bằng trái cây góp phần kiểm soát cơn thèm ăn đồ ngọt. Chất chống oxy hóa trong trái cây mọng nước như nho, việt quất, anh đào có tác dụng ngăn ngừa hoặc làm chậm một số loại tổn thương tế bào.
Trứng giàu protein và vitamin, có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Trứng có lợi cho người bệnh tiểu đường nhờ chứa chất béo tốt cho tim mạch và chất béo không bão hòa đa giúp giảm cholesterol LDL. Chỉ số đường huyết của trứng thấp, nếu ăn món luộc hoặc hấp cho bữa sáng có thể kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn trong suốt cả ngày.
Rau xanh như bông cải xanh, cải chíp, bắp cải hay rau bina đều chứa lượng chất xơ dồi dào, giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm cảm giác đói. Vitamin A , C, E và K, kali, canxi có lợi cho sức khỏe. Chỉ số đường huyết của rau đều thấp, không làm tăng lượng đường trong máu sau ăn. Người bệnh tiểu đường nên ăn rau mỗi ngày để tăng cường sức khỏe đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa - yếu tố quan trọng với đường huyết.
Cá hồi và cá thu, cá mòi, cá trích thuộc nhóm cá béo chứa hàm lượng axit béo omega-3 cao, có tác dụng giảm viêm. Hàm lượng protein trong cá hồi cao, giúp no lâu, trong khi chỉ số đường huyết thấp, ít ảnh hưởng đến đường huyết.
Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA) khuyến cáo người bệnh tiểu đường nên ăn cá béo hai lần một tuần. Để tránh lượng calo dư thừa, nên nấu chín cá bằng cách hấp, áp chảo hoặc trộn salad, không tẩm bột và không chiên.
Sữa chua nguyên chất cung cấp vitamin D và canxi dồi dào. Sữa chua Hy Lạp cũng rất giàu protein với 20 g protein trong 7 một hộp, ít béo và chứa rất ít đường bổ sung, không lo làm tăng lượng đường trong máu. Lợi ích khác của sữa chua là chứa men vi sinh (vi khuẩn sống có lợi). Hệ vi khuẩn đường ruột khỏe, ổn định có tác dụng ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường type 1 và 2.
Anh Chi (Theo VeryWell Heath, Eating Well)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy, AI