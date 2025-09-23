5 món nên ăn thường xuyên để sáng mắt

Hạt điều có lợi cho mắt vì chứa hàm lượng kẽm cao và chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác cùng các bệnh về mắt khác. Loại hạt này cũng cung cấp kẽm - khoáng chất thiết yếu cho quá trình sản xuất melanin trong mắt và duy trì chức năng võng mạc khỏe mạnh.