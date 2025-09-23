5 món nên ăn thường xuyên để sáng mắt

Hạt điều có lợi cho mắt vì chứa hàm lượng kẽm cao và chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác cùng các bệnh về mắt khác. Loại hạt này cũng cung cấp kẽm - khoáng chất thiết yếu cho quá trình sản xuất melanin trong mắt và duy trì chức năng võng mạc khỏe mạnh.
Mơ khô giàu vitamin A, rất cần thiết cho chức năng võng mạc, hỗ trợ phòng bệnh quáng gà. Dù loại quả sấy khô này có lợi nhưng mọi người nên kết hợp trong chế độ ăn uống cân bằng để tốt cho mắt.
Hạt bí ngô cung cấp kẽm dồi dào. Khoáng chất này rất quan trọng trong việc vận chuyển vitamin A từ gan đến võng mạc, nơi sản xuất melanin bảo vệ mắt. Rang hạt bí ngô với một chút muối tạo nên món ăn vặt giòn tan, hỗ trợ mắt sáng khỏe.
Cà chua chứa chất chống oxy hóa lycopene có thể bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể khỏi tác hại của ánh sáng. Nấu chín cà chua giúp tăng cường hấp thụ lycopene. Vì vậy, bạn có thể làm món cà ri cà chua, nấu canh chua hoặc súp để tận dụng lợi ích của cà chua.
Ổi giàu vitamin C giữ cho thủy tinh thể trong suốt và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể theo tuổi tác. Ổi cũng cung cấp vitamin A, mang lại lợi ích kép cho thị lực. Ăn một quả ổi tươi khi tráng miệng là cách đơn giản để cung cấp chất dinh dưỡng tốt cho mắt.
