5 loại củ ăn thường xuyên giúp mắt sáng khỏe

Chất chống oxy hóa trong nghệ làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, còn beta-carotene từ cà rốt chuyển hóa thành vitamin A giúp mắt sáng, phòng quáng gà.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nhiều loại thực phẩm giàu vitamin và các chất chống oxy hóa giúp tăng khả năng bảo vệ thị lực. Tuy nhiên, sử dụng các thực phẩm trên phải đúng liều lượng mới tạo hiệu quả tốt nhất.

Cà rốt

Cà rốt rất giàu beta-caroten. Khi vào cơ thể, hợp chất này chuyển hóa thành vitamin A rất cần thiết để duy trì võng mạc khỏe mạnh, giúp mắt nhìn tốt trong điều kiện ánh sáng yếu (tầm nhìn ban đêm).

Beta-caroten trong cà rốt còn có vai trò bảo vệ mắt khỏi thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi cao, giảm mờ, mỏi, hoa mắt. Tuy nhiên, chỉ nên ăn 2-3 lần cà rốt mỗi tuần, mỗi lần khoảng 100 g với người lớn và 30-50 g với trẻ em để tránh khó tiêu hay vàng da do beta-caroten không được hấp thu hết.

Cà rốt giàu beta-caroten, được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, tốt cho sức khỏe mắt. Ảnh được tạo bởi AI

Khoai lang

Giống như cà rốt, khoai lang có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe mắt. Trong đó, khoai lang cam (khoai lang mật) chứa nhiều beta-carotene chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa khô mắt, phòng các bệnh thoái hóa điểm vàng.

Ngoài beta-carotene, khoai lang còn chứa vitamin C, E hay anthocyanin (cao hơn trong khoai lang tím) bảo vệ võng mạc, làm chậm quá trình lão hóa mắt. Khoai lang tím, vàng còn cung cấp nhiều hoạt chất lutein và zeaxanthin giúp lọc ánh sáng xanh độc hại từ điện thoại, máy tính, ánh nắng mặt trời. Ăn nhiều khoai lang có thể gây đầy hơi, khó tiêu. Người bị tiểu đường nên ăn điều độ do khoai lang giàu tinh bột.

Khoai lang và củ dền đều cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi cho mắt. Ảnh được tạo bởi AI

Củ dền

Giống như khoai lang, củ dền giàu lutein và zeaxanthin có vai trò bảo vệ võng mạc khỏi ánh sáng xanh và tia cực tím - nguyên nhân gây thoái hóa điểm vàng. Củ dền cũng giàu nitrat tự nhiên, khi vào cơ thể sẽ chuyển thành nitric oxide, có vai trò giãn mạch, tăng lưu lượng máu. Điều này có thể cải thiện tuần hoàn máu đến mắt, giúp võng mạc và các tế bào thần kinh thị giác hoạt động tốt hơn. Loại củ này có một lượng beta-carotene dù không nhiều như cà rốt nhưng cũng có lợi cho mắt.

Củ nghệ

Bác sĩ Phúc cho biết curcumin là hoạt chất nổi bật nhất trong củ nghệ, rất tốt cho mắt và sức khỏe nói chung. Nhờ khả năng chống oxy hóa, kháng viêm, curcumin hỗ trợ điều trị các bệnh như viêm kết mạc, viêm màng bồ đào, tăng nhãn áp, bệnh lý võng mạc do đái tháo đường, làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng... Tuy nhiên, hoạt chất curcumin hấp thu kém qua đường tiêu hóa, nên kết hợp với tiêu đen chứa piperine để tăng khả năng hấp thu. Không nên dùng quá nhiều nghệ để tránh gây buồn nôn, đau bụng và ảnh hưởng gan.

Hành tây

So với nhiều loại củ khác, hành tây không trực tiếp cải thiện thị lực nhưng gián tiếp hỗ trợ cho mắt. Loại củ này giàu chất chống oxy hóa, nhất là quercetin có tác dụng chống viêm, giảm tổn thương do gốc tự do - những yếu tố góp phần gây thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể theo tuổi tác. Hoạt chất này cũng cải thiện tuần hoàn máu, nhờ đó cung cấp oxy cùng các dưỡng chất tốt cho mắt, đặc biệt là võng mạc.

Chiết xuất hành tây có thể ngăn ngừa nhiễm trùng mắt nhẹ nhưng tuyệt đối không được nhỏ trực tiếp vào mắt, có thể gây kích ứng, thậm chí bỏng. Bác sĩ Phúc khuyên nên kết hợp hành tây với thực phẩm giàu vitamin A, lutein, zeaxanthin như cà rốt, rau lá xanh, cá hồi, trứng... để tăng hiệu quả bảo vệ mắt.

Nhật Minh