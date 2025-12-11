5 món làm từ hải sản người tiểu đường nên ăn mỗi tuần

Cá tuyết là loại cá thịt trắng, vị nhẹ, vừa ngon miệng lại vừa tốt cho người bệnh tiểu đường. Nó ít calo và giàu protein, là lựa chọn phù hợp cho người muốn duy trì cân nặng khỏe mạnh. Kiểm soát cân nặng, giảm cân nếu béo phì tác động tích cực đến đường huyết.

Cá tuyết có rất ít chất béo bão hòa và một lượng omega-3 dồi dào, tốt cho tim mạch. Người tiểu đường có thể cắt cá thành từng miếng, thêm các loại rau, thảo mộc và xào với một chút dầu ô liu hoặc bọc từng phần cá trong giấy bạc và nướng.