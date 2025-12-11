5 món làm từ hải sản người tiểu đường nên ăn mỗi tuần

Tôm cung cấp protein nạc lành mạnh, hỗ trợ cơ bắp, giàu omega-3 có lợi cho tim mạch. Ăn tôm giúp no lâu, giảm lượng calo nạp vào. Cả tôm và bông cải xanh đều có chỉ số đường huyết thấp, nếu xào với nhau để làm món chính sẽ không tác động đến lượng đường trong máu sau ăn. Bạn có thể ăn tôm hấp hoặc nấu canh tôm cho bữa chính.
Cá tuyết là loại cá thịt trắng, vị nhẹ, vừa ngon miệng lại vừa tốt cho người bệnh tiểu đường. Nó ít calo và giàu protein, là lựa chọn phù hợp cho người muốn duy trì cân nặng khỏe mạnh. Kiểm soát cân nặng, giảm cân nếu béo phì tác động tích cực đến đường huyết.
Cá tuyết có rất ít chất béo bão hòa và một lượng omega-3 dồi dào, tốt cho tim mạch. Người tiểu đường có thể cắt cá thành từng miếng, thêm các loại rau, thảo mộc và xào với một chút dầu ô liu hoặc bọc từng phần cá trong giấy bạc và nướng.
Cá hồi là lựa chọn tốt cho người mắc bệnh tiểu đường vì giàu axit béo omega-3. Đây là chất béo lành mạnh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, suy tim - những biến chứng thường gặp của bệnh tiểu đường.
Mỗi tuần, người tiểu đường có thể ăn hai khẩu phần cá (150 g mỗi khẩu phần) để tăng cường protein giúp no lâu. Nên kết hợp với quả bơ, bông cải xanh để bổ sung chất xơ, kiểm soát đường huyết tốt hơn.
Cá rô phi giàu protein và ít chất béo, lượng calo thấp. Một khẩu phần 100 g cá rô phi hấp chứa 121 calo và 25 g protein. Loại cá này phổ biến, chế biến nhanh và đa dạng.
Người bệnh tiểu đường có thể hấp với hành tây, ớt chuông, hoặc bất kỳ loại rau nào yêu thích; chiên trong nồi chiên không dầu hoặc nướng để thưởng thức. Hạn chế thêm gia vị và các loại sốt đóng hộp, không chiên cá ngập dầu vì ảnh hưởng không tốt đến đường huyết.
Cua tươi ngon và chứa hàm lượng protein dồi dào. Loại hải sản này ít chất béo và calo. Một chén cua chứa 112 calo và 24 g protein. Hấp, luộc, nướng hoặc trộn salad và xào với nhiều loại rau củ nhiều màu sắc có thể tăng chất xơ, chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể.
Anh Chi (Theo Eating Well, WebMD, EveryDay Health)
Ảnh: Bùi Thủy, AI