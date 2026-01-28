5 món giúp hạ đường huyết tự nhiên

Chế độ ăn lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong quá trình kiểm soát tiểu đường type 2. Người bệnh nên ưu tiên các thực phẩm hỗ trợ ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch.

Sữa chua không đường giàu protein, giúp tăng đáp ứng insulin và giảm tăng đường huyết sau ăn. Lợi khuẩn trong sữa chua cũng hỗ trợ kiểm soát đường máu. Có thể kết hợp thêm các loại quả mọng hoặc hạt dinh dưỡng để tăng cảm giác no và giá trị dinh dưỡng.