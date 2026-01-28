5 món giúp hạ đường huyết tự nhiên

Chế độ ăn lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong quá trình kiểm soát tiểu đường type 2. Người bệnh nên ưu tiên các thực phẩm hỗ trợ ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch.
Sữa chua không đường giàu protein, giúp tăng đáp ứng insulin và giảm tăng đường huyết sau ăn. Lợi khuẩn trong sữa chua cũng hỗ trợ kiểm soát đường máu. Có thể kết hợp thêm các loại quả mọng hoặc hạt dinh dưỡng để tăng cảm giác no và giá trị dinh dưỡng.
Quả óc chó có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Người bệnh tiểu đường type 2 có thể ăn khoảng 50 g quả óc chó mỗi ngày hoặc 5 ngày trong tuần để điều chỉnh tiêu hóa, hạ đường huyết tự nhiên.
Yến mạch là thực phẩm giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan β-glucan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường trong máu. Nhờ đó, đường huyết sau bữa ăn tăng chậm và ổn định hơn, giảm nhu cầu tiết insulin của cơ thể.
Người tiểu đường có thể dùng yến mạch nấu với sữa không đường cho bữa sáng hoặc làm yến mạch sữa chua qua đêm làm món tráng miệng. Đây là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.
Mận khô có thể dùng làm món ăn nhẹ để giảm đường huyết tự nhiên. Mận khô giàu chất xơ, chỉ số đường huyết thấp, giúp no lâu từ đó giảm lượng thức ăn tổng thể, ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu và insulin.
Việt quất chứa nhiều chất xơ cùng hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, hỗ trợ giảm viêm, hạ đường huyết. Ăn loại quả này có thể thỏa cơn thèm ngọt mà không cần thêm đường, đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như chất xơ và vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện các chỉ số sức khỏe tim mạch.
Anh Chi (Theo Very Well Health)
Ảnh: Bùi Thủy, Bảo Bảo, AI