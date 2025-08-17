5 món giúp giảm hội chứng ruột kích thích

Sữa chua không đường. Trong khi một số người mắc IBS khó tiêu hóa các sản phẩm từ sữa thì sữa chua mang lại nhiều tác dụng có lợi. Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không đường là lựa chọn bổ dưỡng vì chứa men vi sinh giúp giảm các triệu chứng IBS.