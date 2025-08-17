5 món giúp giảm hội chứng ruột kích thích

Cam và nước cam dễ dung nạp, cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C và folate, giúp giảm viêm, tăng cường sức đề kháng tốt cho người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS). Cam chứa chất xơ hòa tan có khả năng hấp thụ nước, làm mềm phân, từ đó giảm táo bón.
Cá hồi chứa nguồn axit béo omega-3, protein nạc tốt cho sức khỏe nói chung và đường tiêu hóa nói riêng, giúp giảm tình trạng viêm ruột liên quan đến IBS. Cá hồi là loại protein dễ tiêu hóa, ít gây kích ứng cho hệ tiêu hóa so với các loại thực phẩm chế biến sẵn khác.
Việt quất chứa hợp chất salicylate hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng cách giảm mức độ vi khuẩn sinh khí như E.coli và tăng vi khuẩn có lợi cho đường ruột. E.coli thường có trong ruột của những người mắc IBS. Chất chống viêm trong việt quất có tác dụng giảm đau và viêm nhiễm.
Sữa chua không đường. Trong khi một số người mắc IBS khó tiêu hóa các sản phẩm từ sữa thì sữa chua mang lại nhiều tác dụng có lợi. Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không đường là lựa chọn bổ dưỡng vì chứa men vi sinh giúp giảm các triệu chứng IBS.
Khoai tây nấu chín dễ tiêu hóa, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như kali. Khoai tây còn giàu chất xơ, thúc đẩy nhu động ruột ổn định, giúp đi đại tiện dễ dàng và làm dịu triệu chứng IBS như đau bụng, đầy hơi.
Anh Chi (Theo Very Well Health)
