5 món giàu vitamin D tốt cho tuyến giáp

Vitamin D đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của tuyến giáp nhờ tham gia thúc đẩy enzyme chuyển đổi hormone T4 (thyroxine) thành dạng hoạt động mạnh hơn là T3 (triiodothyronine). Hormone T3 tác động trực tiếp lên tế bào, điều hòa quá trình trao đổi chất của cơ thể. Thiếu vitamin D có thể làm tăng nguy cơ suy giáp.

Sữa và các sản phẩm từ sữa cung cấp iốt cần thiết cho quá trình sản xuất hormone tuyến giáp. Canxi, vitamin D và chất béo không bão hòa trong sữa hỗ trợ chức năng tuyến giáp và giảm nguy cơ mắc các rối loạn liên quan. Uống một cốc sữa ấm vào buổi tối còn giúp ngủ ngon hơn và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố.