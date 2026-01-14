5 món giàu vitamin D tốt cho tuyến giáp

Vitamin D đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của tuyến giáp nhờ tham gia thúc đẩy enzyme chuyển đổi hormone T4 (thyroxine) thành dạng hoạt động mạnh hơn là T3 (triiodothyronine). Hormone T3 tác động trực tiếp lên tế bào, điều hòa quá trình trao đổi chất của cơ thể. Thiếu vitamin D có thể làm tăng nguy cơ suy giáp.
Sữa và các sản phẩm từ sữa cung cấp iốt cần thiết cho quá trình sản xuất hormone tuyến giáp. Canxi, vitamin D và chất béo không bão hòa trong sữa hỗ trợ chức năng tuyến giáp và giảm nguy cơ mắc các rối loạn liên quan. Uống một cốc sữa ấm vào buổi tối còn giúp ngủ ngon hơn và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố.
Trứng giàu dinh dưỡng, trong đó lòng đỏ chứa nhiều iốt và selen góp phần bảo vệ chức năng tuyến giáp. Trứng cũng cung cấp protein chất lượng cao, bổ sung dưỡng chất cho người mắc các rối loạn tuyến giáp. Người trưởng thành có thể ăn khoảng 4-5 quả trứng mỗi tuần, ưu tiên chế biến bằng cách luộc hoặc hấp thay vì ăn sống.
Cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá mòi giàu omega-3, giúp giảm viêm, bảo vệ tuyến giáp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Loại thực phẩm này còn cung cấp iốt và vitamin D, góp phần điều hòa hormone, tăng cường miễn dịch và duy trì chức năng tuyến giáp ổn định.
Ngũ cốc dễ tiêu, cung cấp lượng vitamin D cho cơ thể. Nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt vì giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Hạn chế bánh mì trắng và các loại ngũ cốc tinh chế nhiều đường do chứa gluten, có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.
Nấm là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, sắt và vitamin D, góp phần ngăn ngừa rối loạn tuyến giáp và hỗ trợ quá trình chuyển hóa của cơ thể. Kẽm trong tham gia điều hòa nội tiết, giúp ổn định nồng độ hormone TSH và các hormone tuyến giáp.
Anh Chi (Theo Very Well Health, WebMD)
Ảnh: Bùi Thủy, Anh Chi, AI