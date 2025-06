5 món giàu chất chống oxy hóa tốt cho gan

Quýt dồi dào chất chống oxy hóa là β-cryptoxanthin và vitamin C. Loại vitamin này có nhiều trong trái cây và rau quả, hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, giảm căng thẳng oxy hóa ở gan.