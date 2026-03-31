5 món giàu chất béo lành mạnh hỗ trợ giảm cân

Thịt gia cầm chứa cả chất béo bão hòa và không bão hòa, song lượng chất béo bão hòa thấp, nhất là ở phần ức gà, thịt trắng không da. Thịt gà giàu protein nạc giúp no lâu, không gây tích tụ mỡ thừa. Ăn thịt gà 2-4 bữa trong tuần có thể hỗ trợ giảm cân, tăng cơ. Nên ưu tiên món luộc, hấp, áp chảo để không làm tăng tổng lượng calo của món ăn.
Cá giàu chất béo và nhiều protein, những chất mà cơ thể cần để xây dựng cơ bắp, cung cấp năng lượng hoạt động. Cá béo cung cấp chất béo omega-3 dồi dào - một loại chất béo không bão hòa đa có khả năng thúc đẩy đốt calo, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.
Các loại cá giàu axit béo omega-3 gồm cá hồi, cá trích, cá mòi, cá thu… Người giảm cân nên ăn ít nhất hai phần cá béo mỗi tuần.
Quả bơ có hàm lượng có lượng chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa nhiều hơn 5 lần so với chất béo bão hòa, làm tăng cảm giác no. Bơ giàu dinh dưỡng, lượng chất xơ dồi dào, giúp cải thiện mức cholesterol, cung cấp vitamin C và kali cho cơ thể.
Hạt và các loại quả hạch. Nhiều loại hạt chứa chất béo không bão hòa (omega-3) và protein tốt gồm hạt óc chó, hạt dẻ cười, hạnh nhân, macca. Người giảm cân có thể dùng hạt để ăn vặt, ăn nhẹ hoặc thêm vào các món salad, sinh tốt để tận dụng lượng chất béo tốt, giúp giảm viêm, no lâu, từ đó hạn chế nạp quá nhiều calo.
Dầu thực vật là nguồn chất béo dồi dào, có lợi cho người bệnh tim mạch, tiểu đường. Hầu hết các loại dầu thực vật đều chứa nhiều chất béo không bão hòa, thúc đẩy đốt calo dư thừa, ngăn tích tụ mỡ. Những loại dầu ăn tốt cho sức khỏe như dầu ôliu, dầu hạt cải, dầu đậu nành, dầu đậu phộng…
Mọi người nên hạn chế sử dụng các loại chất béo có nguồn gốc động vật, đặc biệt là mỡ lợn, do chứa nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol xấu.
Anh Chi (Theo EveryDay Health)
