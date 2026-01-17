5 món chống viêm giúp ngủ ngon nên ăn mỗi tuần

Nấm là thực phẩm ít calo, giàu selen, đồng và nhiều vitamin nhóm B, hỗ trợ chức năng thần kinh, chuyển hóa năng lượng. Chúng cũng chứa các hợp chất phenolic và chất chống oxy hóa giúp chống viêm, góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể.
Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, anh đào, nho cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chúng giàu chất chống oxy hóa anthocyanin có tác dụng chống viêm, làm giảm nguy cơ mắc bệnh, duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Cải thiện mức độ viêm hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.
Cá béo cung cấp protein và các axit béo omega-3 chuỗi dài như axit eicosapentaenoic (EPA), axit docosahexaenoic (DHA). Cơ thể chuyển hóa các axit béo này thành các hợp chất resolvin và protectin, có tác dụng chống viêm, kiểm soát đường huyết ổn định. Một số loại cá béo nên ăn như cá hồi, cá mòi, cá trích.
Bông cải xanh có tác dụng chống viêm nhờ chứa thành phần chất chống oxy hóa sulforaphane. Chất này có tác dụng giảm nồng độ cytokine và yếu tố hạt nhân kappa B (NF-κB), là những phân tử thúc đẩy quá trình viêm trong cơ thể.
Quả bơ có hàm lượng cao kali, magiê, chất xơ và chất béo không bão hòa đơn. Chúng cũng chứa carotenoid và tocopherol hỗ trợ giảm viêm trong cơ thể. Ăn quả bơ làm tăng cảm giác no lâu mà không ảnh hưởng đến đường huyết, góp phần nâng cao chất lượng giấc ngủ.
Anh Chi (Theo WebMD, Healthline)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy, AI