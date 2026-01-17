5 món chống viêm giúp ngủ ngon nên ăn mỗi tuần

Cá béo cung cấp protein và các axit béo omega-3 chuỗi dài như axit eicosapentaenoic (EPA), axit docosahexaenoic (DHA). Cơ thể chuyển hóa các axit béo này thành các hợp chất resolvin và protectin, có tác dụng chống viêm, kiểm soát đường huyết ổn định. Một số loại cá béo nên ăn như cá hồi, cá mòi, cá trích.