5 món ăn vặt dễ gây mất ngủ

Ăn vặt vào ban đêm làm tăng nguy cơ tăng cân, béo phì, dễ mắc các bệnh chuyển hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ. Một số món ăn vặt chứa chất béo, caffein có thể gây tăng đường huyết, mệt mỏi, dẫn đến mất ngủ kéo dài.

Bánh tiramisu có thể gây khó ngủ vì thành phần chính là caffeine. Chất kích thích này làm tăng sự tỉnh táo, khiến bạn khó vào giấc. Lượng đường cao dễ làm tăng đường huyết đột ngột, tim đập nhanh, mất ngủ.