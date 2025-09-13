5 món ăn vặt dễ gây mất ngủ

Ăn vặt vào ban đêm làm tăng nguy cơ tăng cân, béo phì, dễ mắc các bệnh chuyển hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ. Một số món ăn vặt chứa chất béo, caffein có thể gây tăng đường huyết, mệt mỏi, dẫn đến mất ngủ kéo dài.
Bánh tiramisu có thể gây khó ngủ vì thành phần chính là caffeine. Chất kích thích này làm tăng sự tỉnh táo, khiến bạn khó vào giấc. Lượng đường cao dễ làm tăng đường huyết đột ngột, tim đập nhanh, mất ngủ.
Bánh mì ngọt chứa nhiều carbohydrate, ăn trước khi đi ngủ có thể gây đầy hơi, khó tiêu và dẫn đến mất ngủ. Bánh mì trắng còn có hàm lượng đường cao khiến đường huyết tăng vào buổi tối. Thay vì chọn bánh mì trắng, người mất ngủ nên ăn các món nhiều chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp hoặc chọn bánh mì nguyên cám để nhâm nhi, giảm cơn đói buổi tối.
Kem có hàm lượng chất béo bão hòa cao, không tốt cho sức khỏe. Lượng đường bổ sung lớn trong kem dễ làm tăng lượng đường trong máu, gây tiểu đêm. Đường còn kích thích cảm giác thèm, dẫn đến ăn quá nhiều vào buổi tối, tăng nguy cơ trào ngược, đầy bụng, ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Chocolate hương vị có hàm lượng đường cao, chất tạo ngọt và chất tạo hương vị có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu, khiến bạn khó vào giấc cũng như khó duy trì giấc ngủ. Chocolate chứa caffeine, một chất kích thích làm gián đoạn giấc ngủ.
Khoai tây chiên là món ăn vặt phổ biến, chứa nhiều chất béo không lành mạnh và calo nhưng ít hoặc không có chất dinh dưỡng. Món ăn này mặn nhiều natri góp phần gây huyết áp cao. Thực phẩm giàu chất béo mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn so với carbohydrate và protein, dễ gây ợ nóng và các triệu chứng khó chịu khác.
Anh Chi (Theo EveryDay Health)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy
