5 món ăn uống nên tránh khi đau đầu

Khô mực chứa hàm lượng cholesterol cao và thường được chế biến mặn, làm tăng lượng natri đưa vào cơ thể. Ăn nhiều natri có thể gây giữ nước, tăng huyết áp hoặc mất cân bằng dịch, từ đó kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm các cơn đau đầu, nhất là ở người nhạy cảm.
Chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame trong đồ uống có đường có thể làm tăng tần suất và mức độ đau đầu ở một số người nhạy cảm. Tiêu thụ quá nhiều đường cũng có thể làm tăng phản ứng viêm và gây dao động đường huyết, từ đó kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm cơn đau đầu. Những thay đổi đột ngột này có thể khiến các mạch máu trong não co giãn bất thường, làm lưu lượng máu lên não thay đổi và góp phần gây đau đầu.
Cà phê chứa caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ, đặc biệt ở người ít sử dụng caffeine. Khi uống cà phê trong lúc đau đầu, cơ thể có thể mất nước nhanh hơn nếu không bù đủ nước. Mất nước là yếu tố có thể ảnh hưởng đến huyết áp và đường huyết, từ đó làm cơn đau đầu trầm trọng hơn. Đồ uống chứa caffeine còn có thể gây khó ngủ hoặc làm giảm chất lượng giấc ngủ, khiến cơn đau đầu kéo dài.
Chocolate nguyên chất có lợi cho sức khỏe não bộ, nhưng khi đang bị đau đầu, một số người nên hạn chế thực phẩm này. Lượng đường, caffeine và hợp chất tyramine trong chocolate có thể ảnh hưởng đến sự co giãn mạch máu não, từ đó kích hoạt hoặc làm cơn đau đầu trở nên khó kiểm soát hơn.
Rượu chứa ethanol có thể làm giãn mạch máu não, kích thích giải phóng histamine và phản ứng viêm, khiến cơn đau nặng hơn. Rượu bia có tính lợi tiểu, gây mất nước, khát, chóng mặt và làm đau đầu trầm trọng.
