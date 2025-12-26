5 món ăn uống nên tránh khi đau đầu

Chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame trong đồ uống có đường có thể làm tăng tần suất và mức độ đau đầu ở một số người nhạy cảm. Tiêu thụ quá nhiều đường cũng có thể làm tăng phản ứng viêm và gây dao động đường huyết, từ đó kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm cơn đau đầu. Những thay đổi đột ngột này có thể khiến các mạch máu trong não co giãn bất thường, làm lưu lượng máu lên não thay đổi và góp phần gây đau đầu.