Uống trà đen mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong

Theo nghiên cứu từ Viện Y tế quốc gia Mỹ, những người uống ít nhất hai tách trà đen mỗi ngày sẽ giúp cơ thể giảm nguy cơ tử vong.

Trà đen (hồng trà) được làm từ lá cây trà Camellia Sinensis. Loại trà này được lên men gần như 100%, nhờ đó lá trà có màu nâu đen và mang hương vị đậm đà hơn. Món trà này là thức uống được nhiều người yêu thích vì chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe. Mới đây, nhà khoa học tại Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) cũng đã chứng minh thói quen uống trà đen có thể giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong.

Để thực hiện nghiên cứu, các chuyên gia đã dựa trên dữ liệu sức khỏe từ 498.043 người Anh trong độ tuổi từ 40-69 của UK Biobank (Ngân hàng sinh học Anh). Những người tham gia được chỉ định thực hiện xét nghiệm máu, nước tiểu và nước bọt theo định kỳ và trả lời những câu hỏi về thói quen uống trà, lối sống trong 11 năm.

Từ dữ liệu trên, những chuyên gia đã so sánh và đối chiếu với tỷ lệ tử vong và đưa ra kết luận rằng những người uống hai tách trà đen mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 9-13% so với những người không uống trà. Ngoài ra, những người uống trà nhiều hơn cũng cho thấy lợi thế liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, thiếu máu cục bộ và đột quỵ.

Trà đen có thể làm giảm chứng viêm và ngăn ngừa nguy cơ bệnh tim, ung thư, tiểu đường, đột quỵ. Ảnh: Freepik

Trước đây, Viện Ung thư quốc gia (Mỹ) đã cho hay hàm lượng polyphenol trong trà có thể hỗ trợ giảm nguy cơ phát triển khối u và giảm nguy cơ ung thư da, ung thư vú, ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt; đặc biệt là trà đen. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác cũng chứng minh những người uống trà hằng ngày có thể giảm 8% nguy cơ mắc bệnh tim và giảm 10% nguy cơ mắc các biến chứng đau tim so với người không uống trà trong một năm trước đó.

Theo TS Dana Hunnes, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cao cấp tại Trung tâm Y tế UCLA (Mỹ), trà đen chứa hàm lượng polyphenol và flavonoid cao. Do đó, chúng rất hữu ích trong việc giảm viêm và bảo vệ tế bào không bị hư hại. Ngoài ra, trà đen cũng có thể hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và sửa chữa các tế bào bị tổn thương.

Mặc dù trà đen mang đến nhiều lợi ích, TS Dana Hunnes cũng đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng loại thức uống này. Bởi trà đen thường chứa nhiều caffeine nên có thể gây ra một số tác dụng phụ nếu uống với liều lượng lớn như: lo lắng, khó ngủ, thở nhanh, đau đầu, nhịp tim không đều, huyết áp cao... Bên cạnh đó, caffeine cũng là một chất lợi tiểu, do đó, uống quá nhiều trà có thể dẫn đến mất nước.

"Với những người không gặp bất kỳ tác dụng phụ nào của caffeine, có thể thưởng thức vài tách trà mỗi ngày vì những lợi ích tiềm năng cho sức khỏe. Do đó, hãy uống theo lượng phù hợp với cơ thể nhưng không được quá 2 tách trà mỗi ngày", TS Dana Hunnes cho hay.

Theo WebMD, trà đen có thể gây trở ngại cho các loại thuốc và chất bổ sung khác. Ngoài ra, một số loại thuốc cũng có thể khiến caffeine lưu lại trong cơ thể lâu hơn bình thường. Do đó, những người có tiền sử mắc bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng để tránh gặp phải tác dụng phụ của trà.

Huyền My (Theo Health, Healthline, WebMD)