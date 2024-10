5 món ăn tốt cho người loét dạ dày

Yến mạch chứa chất xơ hoàn tan, vitamin cùng nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe. Thực phẩm này nhiều carbohydrate (carbs) hấp thu chậm, giúp người ăn có cảm giác no lâu. Yến mạch có khả năng hút axit trong dạ dày, do đó làm giảm triệu chứng ợ nóng, đau rát, dịu cơn đau do viêm loét dạ dày.