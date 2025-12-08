5 món ăn tốt cho mạch máu trong mùa lạnh

Thực phẩm giàu omega-3, chất xơ, chất béo tốt như cá béo, đậu lăng, quả bơ và yến mạch giúp mạch máu đàn hồi, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vào mùa lạnh.

Thời tiết lạnh làm mạch máu dễ co lại, huyết áp tăng, nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ cũng cao hơn, nhất là ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền tim mạch. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, chất béo tốt, khoáng chất giúp mạch máu linh hoạt hơn, hỗ trợ lưu thông máu ổn định trong mùa lạnh.

Cá béo

Cá hồi, cá thu, cá mòi rất giàu omega-3 - nhóm axit béo có tác dụng giảm viêm, giảm triglyceride, giữ cho thành mạch đàn hồi. Omega-3 còn hạn chế hình thành mảng xơ vữa, ổn định nhịp tim và tăng lưu lượng máu đến các cơ quan. Một bữa cá hồi nướng hoặc áp chảo 2-3 lần mỗi tuần giúp cải thiện sức khỏe mạch máu rõ rệt, nhất là trong những ngày nhiệt độ giảm sâu.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh chứa sulforaphane - hoạt chất hỗ trợ làm sạch các gốc tự do gây tổn thương mạch máu. Đây cũng là loại rau giàu vitamin C, K, chất xơ làm giảm cholesterol xấu và cải thiện độ bền thành mạch. Khi chế biến, hãy hấp hoặc xào nhanh để giữ lại tối đa dưỡng chất và hỗ trợ tuần hoàn tốt hơn.

Đậu lăng

Đậu lăng giàu kali, magie, chất xơ hòa tan - bộ ba giúp điều hòa huyết áp và giảm tải cho tim. Khi nấu thành món súp ấm, đậu lăng giúp cơ thể giữ nhiệt tốt hơn và cung cấp năng lượng bền vững. Mỗi tuần nên bổ sung 2-3 bữa đậu lăng hoặc các loại đậu khác để tăng cường sức khỏe tim mạch.

Cá hồi giàu omega-3 có lợi cho mạch máu và tim mạch. Ảnh được tạo bởi AI

Quả bơ và các loại hạt

Quả bơ chứa chất béo không bão hòa đơn giúp giảm LDL (cholesterol xấu) và bảo vệ lớp nội mạc mạch máu. Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt điều giàu vitamin E, polyphenol có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp mạch máu mềm mại, hạn chế co thắt trong thời tiết lạnh. Kết hợp salad bơ, hạt hoặc dùng một nắm hạt mỗi ngày hỗ trợ tuần hoàn máu hiệu quả.

Yến mạch

Yến mạch chứa loại chất xơ beta-glucan giúp giảm cholesterol và ổn định đường huyết, hai yếu tố quan trọng trong bảo vệ mạch máu. Ăn một bát cháo yến mạch ăn buổi sáng, kết hợp chuối, táo hoặc quế có thể giữ ấm cơ thể, cung cấp năng lượng và hỗ trợ tim mạch trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Theo bác sĩ Duy Tùng, giữ mạch máu khỏe trong mùa lạnh không chỉ phụ thuộc vào thực phẩm mà còn cần duy trì vận động, ngủ đủ giấc và theo dõi huyết áp thường xuyên. Người bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, béo phì hoặc tiền sử tim mạch cần tránh ăn quá mặn, hạn chế rượu bia và các món chiên rán nhiều dầu. Nên tái khám định kỳ, đo huyết áp, kiểm tra mỡ máu để phát hiện sớm nguy cơ xơ vữa, nhồi máu cơ tim và đột quỵ, nhất là khi thời tiết lạnh. Bổ sung tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên góp phần điều hòa mỡ máu, hỗ trợ kiểm soát tăng huyết áp.

Trọng Nghĩa