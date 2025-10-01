5 món ăn tối nhiều rau củ cho người tiểu đường

Bí ngòi xào tôm

Bí ngòi dồi dào chất xơ và chất chống oxy hóa, ít đường, giúp giảm lượng đường trong máu. Bí ngòi thái mỏng mang đến lớp nền giòn tan, tươi mát, xào với tôm giàu protein, chất dinh dưỡng sẽ tạo nên món ăn no lâu, không ảnh hưởng đến đường huyết. Bạn nên cho một ít gừng vào để hương vị đậm đà, giảm vị tanh của tôm, nên dùng dầu ô liu để xào nhằm bổ sung chất béo lành mạnh cho cơ thể.