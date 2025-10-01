5 món ăn tối nhiều rau củ cho người tiểu đường

Bí ngòi xào tôm
Bí ngòi dồi dào chất xơ và chất chống oxy hóa, ít đường, giúp giảm lượng đường trong máu. Bí ngòi thái mỏng mang đến lớp nền giòn tan, tươi mát, xào với tôm giàu protein, chất dinh dưỡng sẽ tạo nên món ăn no lâu, không ảnh hưởng đến đường huyết. Bạn nên cho một ít gừng vào để hương vị đậm đà, giảm vị tanh của tôm, nên dùng dầu ô liu để xào nhằm bổ sung chất béo lành mạnh cho cơ thể.
Trứng rau củ
Protein trong trứng có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ glucose, ngăn đường huyết tăng đột ngột sau ăn. Món ăn này còn giàu vitamin D, choline, kẽm, sắt, magie, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng. Người bệnh tiểu đường có thể ăn trứng luộc kèm rau bông cải xanh, bắp cải xào cho bữa tối hoặc làm trứng cuộn rau củ tùy theo khẩu vị.
Cá hồi bông cải xanh
Công thức cá hồi áp chảo và bông cải xanh xào phù hợp với bữa tối cho người tiểu đường vì cung cấp đầy đủ các nhóm chất như chất xơ, chất chống oxy hóa, protein nạc, omega-3. Cá hồi mềm giàu axit béo omega-3, protein, giúp no lâu, có lợi cho sức khỏe tim mạnh, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu sau ăn. Bông cải xanh chứa chất xơ và vitamin, dễ chế biến.
Salad quả bơ với đậu gà
Đậu gà chứa hàm lượng cao protein giúp tăng hormone kiểm soát cơn thèm ăn, chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no bụng, hạn chế lượng calo nạp vào. Kết hợp quả bơ nhiều chất xơ và chất béo lành mạnh, không lo ảnh hưởng đến lượng đường trong máu sau bữa ăn.
Salad gà xé với khoai lang
Công thức salad dễ làm này vừa giúp tận dụng phần thịt gà nấu chín còn thừa, vừa bổ sung protein no lâu cho bữa tối. Bạn có thể dùng một củ khoai lang luộc với 100-150 g ức gà hoặc cánh gà, trộn với nước sốt tự làm tùy theo khẩu vị nhưng nên hạn chế đường và gia vị. Kết hợp với rau mùi, rau diếp theo sở thích. Khoai lang cung cấp chất xơ, tinh bột, thúc đẩy tiêu hóa ổn định.
Anh Chi (Theo Healthline, Eating Well)
Ảnh: AI