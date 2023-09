5 món ăn, thức uống bổ não

Quả việt quất chứa nhiều flavonoid có khả năng chống oxy hóa. Các chất này góp phần ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa, chống viêm, bảo vệ não khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Chúng còn giảm tác động do các vấn đề liên quan đến tuổi tác như mất trí nhớ, bệnh Alzheimer.