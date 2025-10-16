5 món ăn sáng không làm tăng đường huyết

Bánh pudding hạt chia với táo, đậu phụ xào rau củ hay yến mạch nấu trứng, giàu protein giúp tăng cảm giác no lâu, làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu.

Bữa sáng quan trọng với người tiểu đường vì hỗ trợ ổn định đường huyết, kích hoạt trao đổi chất và ngăn hạ đường huyết. Người bệnh tiểu đường nên chọn bữa sáng đầy đủ các nhóm chất gồm chất đạm (protein), chất xơ, chất béo lành mạnh để tăng cường sức khỏe, ổn định lượng đường trong máu.

Bánh pudding hạt chia với táo, bơ đậu phộng

Bạn có thể chuẩn bị trước pudding hạt chia từ bữa tối. Công thức dễ làm gồm trộn hai thìa canh hạt chia với nửa cốc sữa không đường như sữa hạnh nhân. Để hỗn hợp qua đêm trong tủ lạnh, hạt chia sẽ đông lại và nở ra thành dạng sệt như bánh pudding.

Hai thìa canh hạt chia cung cấp gần 10 g chất xơ, 5 g protein và 5 g axit béo omega-3, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Khi trộn với chất lỏng, hạt chia tạo thành một chất giống như gel làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp duy trì lượng đường trong máu ở mức thấp sau bữa ăn, tăng cảm giác no. Thêm táo và bơ đậu phộng vào bánh pudding để bổ sung protein và chất xơ cho bữa ăn ngon miệng.

Cháo hạt diêm mạch với hạt bí ngô, lê và bơ hạnh nhân

Một cốc hạt diêm mạch có khoảng 125 g chứa 8 g protein và 5g chất xơ. Hạt bí ngô bổ sung thêm 4 g protein và khoảng 20% nhu cầu magiê hàng ngày mà cơ thể cần. Lê cung cấp 2 g chất xơ và vị ngọt tự nhiên, rưới bơ hạnh nhân để tăng thêm chất béo lành mạnh và hương vị. Sự kết hợp này chứa ít đường, ít ảnh hưởng đến đường huyết. Để chuẩn bị, trộn một cốc diêm mạch đã nấu chín với một thìa canh hạt bí ngô, nửa cốc lê chín thái lát và một thìa canh bơ hạnh nhân.

Đậu phụ xào

Món rau xào này gồm một miếng đậu phụ và 120 g rau củ hỗn hợp tùy chọn theo khẩu vị như hành tây, ớt chuông và rau lá xanh. Bạn có thể nêm đậu phụ với một ít muối để tạo hương vị giống trứng, tránh thêm nhiều gia vị vì dễ tác động đến đường huyết. 60 g đậu phụ chứa 10 g protein giúp ngăn ngừa tình trạng tăng hoặc giảm lượng đường trong máu, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Sữa chua Hy Lạp, quả mọng và hạt óc chó

Trộn một cốc sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không đường với 30 g quả mâm xôi tươi, 30 g quả việt quất và hạt óc chó băm nhỏ để có bữa sáng tiện lợi, đầy đủ chất dinh dưỡng. Sữa chua Hy Lạp giàu protein, chứa nhiều vi khuẩn có lợi hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Men vi sinh có thể cải thiện sự cân bằng của vi khuẩn đường ruột và giảm tình trạng kháng insulin.

Hỗn hợp quả mọng này bổ sung khoảng 3 g chất xơ, giúp giảm tốc độ hấp thụ đường vào cơ thể. Hạt óc chó cung cấp thêm 2 g chất xơ và axit béo omega-3, có thể cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Yến mạch với trứng, rau bina, nấm

Cách thực hiện là trộn một nửa cốc (60 g) yến mạch cắt nhỏ đã nấu chín với 120 g rau bina xào và nấm hương, một quả trứng luộc mềm lớn. Một khẩu phần yến mạch cắt nhỏ cung cấp 5 g chất xơ, giúp ổn định lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Trứng luộc chứa 6 g protein, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Rau bina chứa các khoáng chất thiết yếu như magie. Sự kết hợp giữa carbs phức hợp, protein nạc và rau giàu khoáng chất giúp lượng đường trong máu cân bằng suốt buổi sáng.

Anh Chi (Theo Health)