5 món ăn nhẹ giàu protein hơn sữa chua cho người giảm cân

Người giảm cân có thể ăn sữa chua để bổ sung đủ protein mỗi ngày. 100 g sữa chua cung cấp khoảng 10 g protein. Tuy nhiên, để bớt nhàm chán, bạn có thể thay đổi các món ăn nhẹ khác để hỗ trợ tăng lượng protein nạp vào.
Hạt dưa hấu
100 g hạt dưa hấu có thể bổ sung đến 28,3 g protein. Hạt dưa hấu phổ biến vào ngày Tết, nhất là ở các tỉnh miền Trung, miền Nam. Món ăn nhẹ này còn có hàm lượng sắt, magie, kali, kẽm, axit folic và chất béo không bão hòa tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, hạt dưa hấu chứa nhiều chất béo và calo, người giảm cân không nên ăn quá nhiều cùng lúc.
Thịt bò khô
100 g thịt bò khô có khoảng 33,2 g protein. Món ăn nhẹ này còn chứa một số vitamin và khoáng chất quan trọng bao gồm sắt, canxi, magiê, phốt pho, kẽm, axit folic. Để không làm tăng lượng calo nạp vào, người giảm cân nên cân nhắc chọn loại ít natri, hạn chế gia vị, chỉ nên ăn khoảng 15-30 g bò khô một ngày. Có thể trộn với gỏi để tăng lượng chất xơ cho cơ thể.
Phô mai tươi
Phô mai tươi (cottage cheese) là loại phô mai mềm được làm từ sữa đông và kem chưa ủ, 100 g cung cấp 11,6 g protein. Phô mai tươi tốt cho sức khỏe vì ít calo và chất béo (tùy thuộc vào loại), chứa nhiều chất dinh dưỡng như canxi, magiê, vitamin, iốt. Nên dùng kết hợp phô mai tươi với rau củ để ổn định đường huyết, kiểm soát tổng lượng calo tiêu thụ.
Đậu nành Nhật Bản
Đậu nành phù hợp với người thừa cân, béo phì nhờ giàu protein thực vật, chất xơ và hợp chất chống oxy hóa có lợi. 100 g đậu nành luộc cung cấp khoảng 11-16 g protein cùng các khoáng chất như sắt, magiê, kali và folate. Ăn đậu nành thường xuyên có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol, tốt cho tim mạch và sức khỏe xương.
Cá ngừ
100 g cá ngừ có gần 20 g protein. Cá ngừ có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, nhưng ăn cá ngừ trộn salad như một món ăn nhẹ giúp bổ sung protein ít calo và ít chất béo, hỗ trợ giảm cân. Bạn có thể ăn cá ngừ 2-3 bữa trong tuần (không quá 270 g mỗi tuần) vì chúng chứa một lượng nhỏ thủy ngân có thể gây hại sức khỏe.
Anh Chi (Theo Eating Well, Very Health Well)
Ảnh: Anh Chi, AI, Bùi Thủy