5 món ăn nhẹ giàu protein hơn sữa chua cho người giảm cân

Người giảm cân có thể ăn sữa chua để bổ sung đủ protein mỗi ngày. 100 g sữa chua cung cấp khoảng 10 g protein. Tuy nhiên, để bớt nhàm chán, bạn có thể thay đổi các món ăn nhẹ khác để hỗ trợ tăng lượng protein nạp vào.

Hạt dưa hấu

100 g hạt dưa hấu có thể bổ sung đến 28,3 g protein. Hạt dưa hấu phổ biến vào ngày Tết, nhất là ở các tỉnh miền Trung, miền Nam. Món ăn nhẹ này còn có hàm lượng sắt, magie, kali, kẽm, axit folic và chất béo không bão hòa tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, hạt dưa hấu chứa nhiều chất béo và calo, người giảm cân không nên ăn quá nhiều cùng lúc.