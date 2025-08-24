5 món ăn nhẹ giàu protein giúp người tiểu đường no lâu

Trứng

Một quả trứng cung cấp 6 g protein và 5 g chất béo, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Ăn trứng luộc trước khi đi ngủ giúp hạ đường huyết lúc đói và cải thiện độ nhạy insulin, có lợi cho sức khỏe người bệnh tiểu đường.

Trứng rất giàu dinh dưỡng, người tiểu đường có thể ăn một quả trong ngày và không quá 5 quả một tuần giúp giảm cảm giác thèm ăn. Để bớt nhàm chán, bạn có thể chiên hoặc xào trứng với rau củ nhưng nên hạn chế cho gia vị và dầu ăn vì dễ làm tăng calo.