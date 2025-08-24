5 món ăn nhẹ giàu protein giúp người tiểu đường no lâu

Hạt hướng dương
Giống như các loại hạt, hạt hướng dương cũng giàu protein, chất béo và chất xơ. Người tiểu đường có thể ăn hạt hướng dương thường xuyên vì giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn cản quá trình giải phóng glucose vào máu. Các chất chống oxy hóa trong hạt hướng dương, bao gồm axit chlorogenic và axit caffeic, có lợi cho lượng đường trong máu nói riêng và sức khỏe tổng thể nói chung.
Hạt hướng dương
Giống như các loại hạt, hạt hướng dương cũng giàu protein, chất béo và chất xơ. Người tiểu đường có thể ăn hạt hướng dương thường xuyên vì giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn cản quá trình giải phóng glucose vào máu. Các chất chống oxy hóa trong hạt hướng dương, bao gồm axit chlorogenic và axit caffeic, có lợi cho lượng đường trong máu nói riêng và sức khỏe tổng thể nói chung.
Trứng
Một quả trứng cung cấp 6 g protein và 5 g chất béo, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Ăn trứng luộc trước khi đi ngủ giúp hạ đường huyết lúc đói và cải thiện độ nhạy insulin, có lợi cho sức khỏe người bệnh tiểu đường.
Trứng rất giàu dinh dưỡng, người tiểu đường có thể ăn một quả trong ngày và không quá 5 quả một tuần giúp giảm cảm giác thèm ăn. Để bớt nhàm chán, bạn có thể chiên hoặc xào trứng với rau củ nhưng nên hạn chế cho gia vị và dầu ăn vì dễ làm tăng calo.
Trứng
Một quả trứng cung cấp 6 g protein và 5 g chất béo, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Ăn trứng luộc trước khi đi ngủ giúp hạ đường huyết lúc đói và cải thiện độ nhạy insulin, có lợi cho sức khỏe người bệnh tiểu đường.
Trứng rất giàu dinh dưỡng, người tiểu đường có thể ăn một quả trong ngày và không quá 5 quả một tuần giúp giảm cảm giác thèm ăn. Để bớt nhàm chán, bạn có thể chiên hoặc xào trứng với rau củ nhưng nên hạn chế cho gia vị và dầu ăn vì dễ làm tăng calo.
Hạt hỗn hợp
Hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt macca đều giàu chất xơ, là món ăn nhẹ phù hợp cho người bệnh tiểu đường. Bởi hỗn hợp hạt ít carbohydrate và cung cấp chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào.
Ngoài chất béo không bão hòa và chất xơ, các loại hạt còn chứa magiê và hợp chất thực vật polyphenol giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Ăn một nắm hạt khi đói có thể no lâu, giảm lượng thức ăn tiêu thụ ở bữa tiếp theo.
Hạt hỗn hợp
Hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt macca đều giàu chất xơ, là món ăn nhẹ phù hợp cho người bệnh tiểu đường. Bởi hỗn hợp hạt ít carbohydrate và cung cấp chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào.
Ngoài chất béo không bão hòa và chất xơ, các loại hạt còn chứa magiê và hợp chất thực vật polyphenol giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Ăn một nắm hạt khi đói có thể no lâu, giảm lượng thức ăn tiêu thụ ở bữa tiếp theo.
Đậu nành Nhật Bản
Đậu nành bổ dưỡng cho người bệnh tiểu đường. Món ăn vặt này giàu protein, dễ hấp thụ đồng thời chứa chất béo lành mạnh có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đậu nành còn giàu chất xơ, người bệnh tiểu đường có thể sử dụng như món ăn nhẹ khi đói, không lo làm tăng đường huyết.
Đậu nành Nhật Bản
Đậu nành bổ dưỡng cho người bệnh tiểu đường. Món ăn vặt này giàu protein, dễ hấp thụ đồng thời chứa chất béo lành mạnh có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đậu nành còn giàu chất xơ, người bệnh tiểu đường có thể sử dụng như món ăn nhẹ khi đói, không lo làm tăng đường huyết.
Rau củ với bơ hạt
Bơ đậu phộng với cần tây, bơ hạnh nhân ăn cùng cà rốt bi hoặc táo thái lát đều là món nhẹ giúp no bụng. Một thìa canh bơ đậu phộng cung cấp gần 4 g protein, 8 g chất béo và 1 g chất xơ. Kết hợp chất xơ và vitamin từ rau củ để làm chậm tiêu hóa, không làm tăng đường huyết.
Rau củ với bơ hạt
Bơ đậu phộng với cần tây, bơ hạnh nhân ăn cùng cà rốt bi hoặc táo thái lát đều là món nhẹ giúp no bụng. Một thìa canh bơ đậu phộng cung cấp gần 4 g protein, 8 g chất béo và 1 g chất xơ. Kết hợp chất xơ và vitamin từ rau củ để làm chậm tiêu hóa, không làm tăng đường huyết.
Anh Chi (Theo Eating Well, WebMD)
Ảnh: AI, Anh Chi, Bùi Thủy