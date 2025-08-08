5 món ăn nhẹ dễ làm đường huyết tăng vọt

Kem: Các loại kem đều chứa một lượng lớn đường do được thêm trực tiếp hoặc từ sữa đặc, chất béo tạo kem. Đường trong kem chủ yếu là glucose và fructose, được hấp thụ vào máu nhanh, làm tăng đường huyết đột ngột. Món ăn này hầu như không chứa chất xơ nhưng lại nhiều chất béo, dễ dẫn đến béo phì - yếu tố ảnh hưởng không tốt đến bệnh tiểu đường.