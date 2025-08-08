5 món ăn nhẹ dễ làm đường huyết tăng vọt

Kem: Các loại kem đều chứa một lượng lớn đường do được thêm trực tiếp hoặc từ sữa đặc, chất béo tạo kem. Đường trong kem chủ yếu là glucose và fructose, được hấp thụ vào máu nhanh, làm tăng đường huyết đột ngột. Món ăn này hầu như không chứa chất xơ nhưng lại nhiều chất béo, dễ dẫn đến béo phì - yếu tố ảnh hưởng không tốt đến bệnh tiểu đường.
Bánh mì ngọt: Nhiều người thường chọn bánh mì ngọt để ăn nhẹ khi đói vì tiện lợi. Tuy nhiên, bánh mì ngọt, nhất là bánh mì trắng làm từ bột mì tinh chế, ít chất xơ, chỉ số đường huyết (GI) cao dễ dẫn đến lượng đường trong máu tăng vọt. Tăng đường huyết gây khó khăn cho cơ thể khi sản xuất đủ insulin.
Khoai tây chiên: Người tiểu đường nên ưu tiên rau xanh như bông cải, cải xanh thay vì ăn rau củ chứa tinh bột như khoai tây, bí đỏ. Khoai tây có chỉ số đường huyết cao, khi được chiên ngập dầu, lượng calo tăng đồng thời khiến chỉ số đường huyết tăng theo. Ăn những thực phẩm này với số lượng lớn có thể làm mất ổn định đường huyết.
Mực nướng: Mùi vị của khô mực nướng ngon, hấp dẫn thế nhưng được tẩm ướp gia vị, nhiều muối, quá trình này có thể làm tăng lượng carbohydrate (carbs). Carbs được chuyển hóa thành glucose và làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Khô mực được chế biến nên dễ tiêu hóa và hấp thụ, ảnh hưởng không tốt đến đường huyết, huyết áp và cân nặng.
Sữa chua hương vị: Sữa chua phô mai, sữa chua mứt hoặc thêm đường, siro và hương liệu có thể làm tăng đường huyết nhanh do hàm lượng đường cao. Sữa chua có chứa probiotic (vi khuẩn có lợi) góp phần cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Song người bệnh tiểu đường nên chọn sữa chua Hy Lạp hoặc không đường kết hợp với các loại hạt nguyên vị để ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.
Anh Chi (Theo WebMD, Healthline)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy, AI