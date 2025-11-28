5 món ăn nhẹ buổi tối giúp ngủ ngon suốt đêm

Ăn thực phẩm giàu tryptophan có lợi cho giấc ngủ. Bởi axit amin trytophan chuyển hóa thành serotonin và melatonin - hai hormone tham gia cải thiện tâm trạng, có tác dụng thư giãn, ngủ ngon.

Cá hồi hun khói: Cá hồi chứa hàm lượng omega-3 cao nhất trong hầu hết các loại cá biển. Chất béo lành mạnh này có thể thư giãn thần kinh, giúp ngon giấc. Bạn có thể hun khói cá hồi hoặc làm salad cá hồi với rau xanh tùy thích cho bữa ăn nhẹ. Món ăn này vừa bổ sung protein vừa cung cấp chất xơ lành mạnh, không làm tăng lượng đường trong máu.