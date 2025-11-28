5 món ăn nhẹ buổi tối giúp ngủ ngon suốt đêm

Ăn thực phẩm giàu tryptophan có lợi cho giấc ngủ. Bởi axit amin trytophan chuyển hóa thành serotonin và melatonin - hai hormone tham gia cải thiện tâm trạng, có tác dụng thư giãn, ngủ ngon.
Cá hồi hun khói: Cá hồi chứa hàm lượng omega-3 cao nhất trong hầu hết các loại cá biển. Chất béo lành mạnh này có thể thư giãn thần kinh, giúp ngon giấc. Bạn có thể hun khói cá hồi hoặc làm salad cá hồi với rau xanh tùy thích cho bữa ăn nhẹ. Món ăn này vừa bổ sung protein vừa cung cấp chất xơ lành mạnh, không làm tăng lượng đường trong máu.
Bánh mì nguyên cám với bơ đậu phộng: Một lát bánh mì đen hoặc bánh mì nguyên cám phết thêm một thìa bơ đậu phộng bổ sung lượng magie dồi dào, protein lành mạnh, tạo cảm giác no suốt đêm mà không ảnh hưởng đến đường huyết. Vị ngọt dịu từ bơ đậu phộng hỗ trợ thư giãn thần kinh.
Yến mạch việt quất-hạnh nhân: Yến mạch cung cấp tryptophan dồi dào, giúp cơ thể sản xuất melatonin để hỗ trợ chu kỳ giấc ngủ tự nhiên. Yến mạch giàu chất xơ, ít gây tích tụ mỡ hay tăng đường huyết khi ăn vào buổi tối. Bạn có thể trộn yến mạch với quả mọng như việt quất nhằm tăng cường chất chống oxy hóa, rắc thêm ít hạnh nhân để bổ sung protein.
Salad cá ngừ: Cá ngừ thuộc nhóm cá béo nên giàu omega-3, giúp ngủ ngon. Đây cũng là nguồn cung cấp vitamin B6, hỗ trợ sản xuất melatonin, thư giãn tinh thần. Bạn có thể làm salad cá ngừ với dưa chuột để bổ sung nước, kiểm soát lượng calo hoặc làm cá ngừ với xà lách và quả bơ để cân đối chất xơ. Hạn chế dùng các loại nước sốt đóng chai vì nhiều gia vị, có thể làm tăng lượng đường trong máu.
Sinh tố bơ hoặc salad quả bơ: Hàm lượng magiê và kali trong quả bơ cao. Magiê giúp cơ bắp thư giãn, điều hòa chu kỳ ngủ - thức và làm dịu hệ thần kinh. Bơ giàu tryptophan hỗ trợ sản xuất serotonin và melatonin. Folate và các vitamin nhóm B trong quả bơ có tác dụng điều chỉnh tâm trạng, giảm căng thẳng trước khi ngủ.
Anh Chi (Theo Healthline)
Ảnh: AI